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17:44 (мск), источник: ТАСС

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 25 минут 7,8 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Симон Дестьё (+7,8; 1 промах). Логинов уступил норвежцу 14,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Россиянин Матвей Елисеев занял четвертое место (+20,6; 0), Дмитрий Малышко — 27-е (+1.11,5; 2), Никита Поршнев — 34-е (+1.30,9; 1), Евгений Гараничев — 44-е (+1.40,8; 2), Эдуард Латыпов — 75-е (+2.29,4; 3).

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После трех гонок в общем зачете лидирует Йоханнес Бё, набрав 151 очко. Второе место занимает Дестьё (135), третье — его соотечественник Мартен Фуркад (131). Елисеев занимает пятое место (125), Логинов — шестое (123), Гараничев — 20-е (42), Латыпов — 46-е (16), Малышко — 47-е (16), Поршнев — 53-е (11).

Логинов впервые в этом сезоне поднялся на подиум этапа Кубка мира, на первом этапе в Эстерсунде 27-летний россиянин принял участие в четырех гонках, в трех из них он занял четвертое место: в спринте, эстафете и смешанной эстафете. Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

В субботу в рамках этапа в Хохфильцене состоятся женская эстафетная гонка и гонка преследования у мужчин. Второй этап Кубка мира завершится 15 декабря.

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4 декабря© Ньюстюб
  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
13.12.2019 16:20Хохфильцен (Австрия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия25.07,8
2Симон ДестьеФранцияФранция+07,8
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+14,6
4Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+20,6
5Лукас ХоферИталияИталия+20,8
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+23,4
7Доминик ВиндишИталияИталия+31,7
8Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+35,1
9Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+37,6
10Мартен ФуркадФранцияФранция+38,8
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