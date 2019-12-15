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15 декабря, источник: ТАСС

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Австрии, россияне — шестые

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла шестое место в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

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Источник: AP 2019

В составе российской команды выступали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Победу одержали биатлонисты из Норвегии, показавшие результат 1 час 14 минут 44,2 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов. Вторыми стали немцы (отставание — 2 секунды; 6 дополнительных патронов), третьими — французы (+51,9; 1+8). Россияне отстали от победителей на 2 минуты 1,7 секунды, использовав восемь дополнительных патронов при одном штрафном круге.

Норвежцы укрепили лидерство в зачете Кубка наций, набрав 2489 очков после семи стартов. Второй идет команда Франции (2273 очков), третьими идут российские биатлонисты (2093).

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Логинов завоевал серебро в гонке преследования

Российские биатлонисты на этапе Кубка мира в Хохфильцене завоевали четыре медали — в пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете, а Логинов стал вторым в гонке преследования.

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 19 по 22 декабря.

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15.12.2019 16:15Хохфильцен (Австрия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:14.44,2
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+02,0
3ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе
+51,9
4КанадаКанада
Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Эйдан Миллар, Кристиан Гоу
+01.28,7
5ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Якуб Штвртецки
+01.52,2
6РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+02.01,7
7БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов
+02.37,6
8ИталияИталия
Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниеле Каппеллари, Доминик Виндиш
+02.38,4
9СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан
+02.39,7
10ШвецияШвеция
Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
+02.48,2
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