Российская биатлонистка Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 20 минут 53,2 секунды, не допустив на двух огневых рубежах не одного промаха. Второй стала швейцарка Ирене Кадуриш (отставание 3,6 секунды; 1 промах), третье время показала немка Ванесса Фойгт (+4,5; 0). Россиянка Виктория Сливко заняла шестое место (+23,5; 1), Наталья Гербулова — восьмое (+32,1; 1), Екатерина Глазырина — 22-е (+1.02,2; 3), Анна Никулина — 36-е (+1.28,2; 2).