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14:39 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Павлова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

ТАСС, 12 января. Российская биатлонистка Евгения Павлова заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в Словакии.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 20 минут 53,2 секунды, не допустив на двух огневых рубежах не одного промаха. Второй стала швейцарка Ирене Кадуриш (отставание 3,6 секунды; 1 промах), третье время показала немка Ванесса Фойгт (+4,5; 0). Россиянка Виктория Сливко заняла шестое место (+23,5; 1), Наталья Гербулова — восьмое (+32,1; 1), Екатерина Глазырина — 22-е (+1.02,2; 3), Анна Никулина — 36-е (+1.28,2; 2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Этап Кубка IBU в Словакии завершится в воскресенье. Следующий этап также пройдет в Словакии 15—18 января.

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