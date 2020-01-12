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18:49 (мск), источник: ТАСС

Состав женской сборной России по биатлону на следующий этап КМ может измениться

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Состав женской сборной России по биатлону может претерпеть изменения перед пятым этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Четвертый этап в Оберхофе завершился в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта. Выступавшие в составе сборной России Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли предпоследнее (29-е) и последнее (30-е) места соответственно, при этом Миронова допустила 10 промахов, а Куклина — 11. Российская национальная команда не смогла завоевать на немецком этапе ни одной медали. В составе женской сборной, помимо Мироновой и Куклиной, в Оберхофе выступали Ирина Старых, Кристина Резцова и Анастасия Поршнева.

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«Мы прорабатываем все возможные варианты, с такой стрельбой, как на вчерашней эстафете, нам будет сложно конкурировать на чемпионатах мира и Европы, — сказал Драчев. — Конечно, сейчас мы будем искать, смотреть резерв наших девочек, у нас есть Евгения Павлова, которая очень хорошо стреляет, мы это знаем, у нее были небольшие проблемы с функциональной подготовкой, но сейчас она выправилась, хорошо выступила на “Ижевской винтовке”. Посмотрим, возможно, мы ее вызовем в Рупольдинг на эстафету или на весь этап. Я думаю, будут изменения, мы это пока не обсуждали с тренерским составом, но будем думать».

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.

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12.01.2020 14:45Оберхоф (Германия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия39.58,9
2Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+30,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+35,0
4Доротея ВирерИталияИталия+01.08,8
5Дениза ХерманнГерманияГермания+01.25,0
6Ханна ЭбергШвецияШвеция+01.38,0
7Ирина КривкоБеларусьБеларусь+01.40,7
8Лена ХеккиШвейцарияШвейцария+01.49,7
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.50,7
10Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия+01.52,0
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