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14:46 (мск), источник: Sport24

Тихонов — о словах Губерниева: Дурак дураком! Он прекрасно знает, что больше нечем укусить

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

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Источник: Sport24

Ранее Тихонов в очередной раскритиковал Губерниева за то, что тот влезает в дела сборной России по биатлону. В ответ комментатор напомнил, что заслуженный мастер спорта СССР в августе 2000 года был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спустя некоторое время мера пресечения Тихонову была изменена на подписку о невыезде.

«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не мое мнение, с моим мнением все понятно. Этому дураку больше нечего сказать.

Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна. Мне звонили очень серьезные люди, думаю, его скоро аккуратненько выгонят. Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чем говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

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