Тихонов — о словах Губерниева: Дурак дураком! Он прекрасно знает, что больше нечем укусить

Источник: Sport24

Ранее Тихонов в очередной раскритиковал Губерниева за то, что тот влезает в дела сборной России по биатлону. В ответ комментатор напомнил, что заслуженный мастер спорта СССР в августе 2000 года был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спустя некоторое время мера пресечения Тихонову была изменена на подписку о невыезде.

«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не мое мнение, с моим мнением все понятно. Этому дураку больше нечего сказать.