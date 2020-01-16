Тихонов — о женской сборной России: Девчонки мёртвые, пожалейте их!
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги выступления россиянок в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги выступления россиянок в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Лучший результат среди представительниц России продемонстрировала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.
«Результаты вчерашнего женского спринта в Рупольдинге — это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря. Я не знаю, какую работу они выполняют между стартами. Если они, как прежде, работают по системе Норицына, кроссы и силовая работа — это страшная проблема. Они не умеют восстанавливаться. Девчонки мёртвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их», — написал Тихонов на своём официальном сайте.
Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|18.55,5
|2
|Ханна Эберг
|Швеция
|+29,7
|3
|Доротея Вирер
|Италия
|+36,8
|4
|Анна Сола
|Беларусь
|+50,1
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+51,2
|6
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+55,4
|7
|Жюли Симон
|Франция
|+59,1
|8
|Ванесса Хинц
|Германия
|+01.03,2
|9
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.06,3
|10
|Камила Зук
|Польша
|+01.09,3