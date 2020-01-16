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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов — о женской сборной России: Девчонки мёртвые, пожалейте их!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги выступления россиянок в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

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Источник: РИА "Новости"

Лучший результат среди представительниц России продемонстрировала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.

«Результаты вчерашнего женского спринта в Рупольдинге — это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря. Я не знаю, какую работу они выполняют между стартами. Если они, как прежде, работают по системе Норицына, кроссы и силовая работа — это страшная проблема. Они не умеют восстанавливаться. Девчонки мёртвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.

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15.01.2020 16:30Рупольдинг (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия18.55,5
2Ханна ЭбергШвецияШвеция+29,7
3Доротея ВирерИталияИталия+36,8
4Анна СолаБеларусьБеларусь+50,1
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+51,2
6Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+55,4
7Жюли СимонФранцияФранция+59,1
8Ванесса ХинцГерманияГермания+01.03,2
9Лиза ВиттоцциИталияИталия+01.06,3
10Камила ЗукПольшаПольша+01.09,3
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