Тихонов — о женской сборной России: Девчонки мёртвые, пожалейте их!

«Результаты вчерашнего женского спринта в Рупольдинге — это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря. Я не знаю, какую работу они выполняют между стартами. Если они, как прежде, работают по системе Норицына, кроссы и силовая работа — это страшная проблема. Они не умеют восстанавливаться. Девчонки мёртвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их», — написал Тихонов на своём официальном сайте.