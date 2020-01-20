Почему российские лыжники бегут, а биатлонисты — нет?

Источник: Спорт-Экспресс

Если в стране сильные лыжники — будут в ней сильные и биатлонисты. С этой аксиомой редко спорят. Виды спорта тесно связаны между собой. В ряде стран у лыж и биатлона даже федерация одна на двоих. И совершенно естественно, что если представители чьей-то сборной хороши в одном, то и в другом они на сопоставимом уровне.

Взять законодателей снежных мод — норвежцев. Есть Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг — есть быстрые Йоханнес Бе и Тириль Экхофф. Если Люка Шанава лидер лыжного спринтерского зачета, то не кажется странной скорость французов во главе с Мартеном Фуркадом. Не возникает проблем со скольжением у шведов — они в порядке и там (Линн Сван, Йонна Сундлинг), и там (Ханна Оберг). Это все лыже-биатлонные державы.

Возьмем игроков поменьше. Италия (Федерико Пеллегрино — Доротея Вирер). Словения (Анамария Лампич — Яков, прости господи, Фак). Швейцария (Дарио Колонья — Лена Хэкки).

Есть пример Германии, Украины и Белоруссии, где биатлонисты заметно успешнее лыжников. Это можно объяснить значительной популярностью одного вида спорта над другим, почти все, кто на что-то претендует — сразу уходит в биатлон.

Но вот такого, чтобы в стране были великолепные лыжники, а биатлонисты по скорости (именно по этому показателю, результаты мы не берем) были откровенными середняками, нет нигде. Но у России в нынешнем сезоне наметилась серьезная тенденция в этом направлении.

Тренерам нужно дать время

В мужских лыжах есть два гранда — Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но помимо них группа ребят в отдельных гонках может претендовать на что угодно. Ларьков и Спицов имеют личные олимпийские медали, Бессмертных — призер чемпионата мира, запросто могут зажечь Мельниченко, Ретивых, Мальцев и еще пара-тройка спортсменов.

Как же получается, что при таком поколении лыжников биатлонисты проигрывают ногами столь много? Взять последний спринт в Рупольдинге: Елисеев в 28 сек от лидера, Логинов в 43, а Гараничев, Поршнев, Латыпов и Халили проиграли больше минуты.

Мне кажется, вся проблема биатлона в частой сменяемости тренеров. Последние лет восемь их тасовали каждый год. Ни к чему хорошему это не ведет. Мы бросаемся из крайности в крайность. То одна методика, то сразу другая. А нужно время. Вот нынешний штаб — пусть он поработает. Тогда результат, уверен, будет. Шараханья точно ни к чему не приведут. Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион

Все началось с приглашения Пихлера

А вот бывший старший тренер биатлонной сборной Владимир Аликин считает наоборот.

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— Тут все просто: тренерский штаб, — уверен Аликин. — Результат их работы — и в основе никого нет, и из резерва черпать нечего. А они даже очевидные вещи признать боятся. То шлифт-машины нет, то патроны не те, то горы, то не раскатались, то слишком устали. Смех! Просто тренировать нормально надо — и ребята побегут. Они же способные. По юниорам все были в порядке.

Проблеме с тренерскими кадрами, кстати, есть объяснение. Многое подорвало приглашение иностранных специалистов — Пихлера, Гросса. Все понимали, что федерация на контрактах просто делает деньги. Какой результат принесли эти тренеры? Вот и все. Зато заработали уйму денег. Российский тренер подписывает с ЦСП договор на год — и то могут уволить. Если нет, через год подписывает заново. А с Пихлером заключили контракт на три — и выгнать не имеешь права. Сразу огромная неустойка. И получали они в 20−30 раз больше, чем российские специалисты. Это нормально? Да это унижение. Многие в тот момент сказали, что иностранцы в таком случае пускай и работают.

Пик формы будет на ЧМ

— Это всегда идет периодами: то лучше выступают лыжники, то биатлонисты, — делится король лыж Николай Зимятов. — Иногда получается и у тех, и у других. Нынешние проблемы биатлонистов я не связываю с приходом Драчева и последующими перестройками. Думаю, у спортсменов слишком много поблажек. «Хочу — не хочу». Логинов вот сам тренировался. Возможно, дисциплина из-за этого страдает.

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Еще момент. У биатлонистов чемпионат мира каждый год, а у лыжников нет. Я хорошо знаком с Юрой Бородавко и знаю, что он выводил свою группу на пик именно под «Тур де Ски». Потому что у них это главный старт в сезоне. И там его ребята выступили просто отлично.

Биатлонисты, уверен, свой пик планируют на февраль — на чемпионат мира. Весь сезон выступать ровно очень сложно. В этой связи меня всегда поражал Фуркад. Но по опыту могу сказать, что задумываться нужно тем, кто выигрывает сейчас. Не слишком ли рано они слезли с нагрузок? А у нас старая методика. И Анатолий Хованцев — точно из той школы. Подводиться у нас принято на главный старт. Поэтому я надеюсь, что на чемпионате мира команда прибавит.