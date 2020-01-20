Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему российские лыжники бегут, а биатлонисты — нет?

Мнения трех олимпийских чемпионов.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Если в стране сильные лыжники — будут в ней сильные и биатлонисты. С этой аксиомой редко спорят. Виды спорта тесно связаны между собой. В ряде стран у лыж и биатлона даже федерация одна на двоих. И совершенно естественно, что если представители чьей-то сборной хороши в одном, то и в другом они на сопоставимом уровне.

Взять законодателей снежных мод — норвежцев. Есть Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг — есть быстрые Йоханнес Бе и Тириль Экхофф. Если Люка Шанава лидер лыжного спринтерского зачета, то не кажется странной скорость французов во главе с Мартеном Фуркадом. Не возникает проблем со скольжением у шведов — они в порядке и там (Линн Сван, Йонна Сундлинг), и там (Ханна Оберг). Это все лыже-биатлонные державы.

Возьмем игроков поменьше. Италия (Федерико Пеллегрино — Доротея Вирер). Словения (Анамария Лампич — Яков, прости господи, Фак). Швейцария (Дарио Колонья — Лена Хэкки).

Есть пример Германии, Украины и Белоруссии, где биатлонисты заметно успешнее лыжников. Это можно объяснить значительной популярностью одного вида спорта над другим, почти все, кто на что-то претендует — сразу уходит в биатлон.

Фоторепортаж
Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»

Но вот такого, чтобы в стране были великолепные лыжники, а биатлонисты по скорости (именно по этому показателю, результаты мы не берем) были откровенными середняками, нет нигде. Но у России в нынешнем сезоне наметилась серьезная тенденция в этом направлении.

Тренерам нужно дать время

В мужских лыжах есть два гранда — Александр Большунов и Сергей Устюгов. Но помимо них группа ребят в отдельных гонках может претендовать на что угодно. Ларьков и Спицов имеют личные олимпийские медали, Бессмертных — призер чемпионата мира, запросто могут зажечь Мельниченко, Ретивых, Мальцев и еще пара-тройка спортсменов.

Как же получается, что при таком поколении лыжников биатлонисты проигрывают ногами столь много? Взять последний спринт в Рупольдинге: Елисеев в 28 сек от лидера, Логинов в 43, а Гараничев, Поршнев, Латыпов и Халили проиграли больше минуты.

Мне кажется, вся проблема биатлона в частой сменяемости тренеров. Последние лет восемь их тасовали каждый год. Ни к чему хорошему это не ведет. Мы бросаемся из крайности в крайность. То одна методика, то сразу другая. А нужно время. Вот нынешний штаб — пусть он поработает. Тогда результат, уверен, будет. Шараханья точно ни к чему не приведут.
Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион

Все началось с приглашения Пихлера

А вот бывший старший тренер биатлонной сборной Владимир Аликин считает наоборот.

Читайте также
Бывший тренер сборной России выступил с жесткой критикой Губерниева

— Тут все просто: тренерский штаб, — уверен Аликин. — Результат их работы — и в основе никого нет, и из резерва черпать нечего. А они даже очевидные вещи признать боятся. То шлифт-машины нет, то патроны не те, то горы, то не раскатались, то слишком устали. Смех! Просто тренировать нормально надо — и ребята побегут. Они же способные. По юниорам все были в порядке.

Проблеме с тренерскими кадрами, кстати, есть объяснение. Многое подорвало приглашение иностранных специалистов — Пихлера, Гросса. Все понимали, что федерация на контрактах просто делает деньги. Какой результат принесли эти тренеры? Вот и все. Зато заработали уйму денег. Российский тренер подписывает с ЦСП договор на год — и то могут уволить. Если нет, через год подписывает заново. А с Пихлером заключили контракт на три — и выгнать не имеешь права. Сразу огромная неустойка. И получали они в 20−30 раз больше, чем российские специалисты. Это нормально? Да это унижение. Многие в тот момент сказали, что иностранцы в таком случае пускай и работают.

Пик формы будет на ЧМ

— Это всегда идет периодами: то лучше выступают лыжники, то биатлонисты, — делится король лыж Николай Зимятов. — Иногда получается и у тех, и у других. Нынешние проблемы биатлонистов я не связываю с приходом Драчева и последующими перестройками. Думаю, у спортсменов слишком много поблажек. «Хочу — не хочу». Логинов вот сам тренировался. Возможно, дисциплина из-за этого страдает.

Читайте также
Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости

Еще момент. У биатлонистов чемпионат мира каждый год, а у лыжников нет. Я хорошо знаком с Юрой Бородавко и знаю, что он выводил свою группу на пик именно под «Тур де Ски». Потому что у них это главный старт в сезоне. И там его ребята выступили просто отлично.

Биатлонисты, уверен, свой пик планируют на февраль — на чемпионат мира. Весь сезон выступать ровно очень сложно. В этой связи меня всегда поражал Фуркад. Но по опыту могу сказать, что задумываться нужно тем, кто выигрывает сейчас. Не слишком ли рано они слезли с нагрузок? А у нас старая методика. И Анатолий Хованцев — точно из той школы. Подводиться у нас принято на главный старт. Поэтому я надеюсь, что на чемпионате мира команда прибавит.

Если вдруг нет — тогда уже надо будет задумываться.

Читайте также
Почему Первый канал без лыж и зачем вернулся Польховский? Зимний live
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря 2019© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачет
 Кого уйдет из "Спартака", кого купит "Зенит" и за сколько. Таблица трансферов РПЛ
Гонорары Медведевой и песни Билана. Из-за чего повздорили Рудковская и Авербух
Будущее Олега Шатова: «Зенит» или «Рубин»?
Роналду случайно поцеловал Дибалу после гола «Ювентуса» (видео)
Олейник прокомментировал слухи о купленной победе Макгрегора
Российская чемпионка открыла в США уникальную школу (фото)
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь