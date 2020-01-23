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01:16 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты выступят на заключительном перед ЧМ этапе Кубка мира

ТАСС, 23 января. Этап Кубка мира в словенской Поклюке станет заключительным стартом для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце. В рамках этапа, который продлится с 23 по 26 января, состоятся шесть гонок.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соревнования в Поклюке начнутся с мужской индивидуальной гонки на 20 км, продолжатся днем позже женской гонкой на 15 км. В субботу состоятся сингл-микст и смешанная эстафета. Завершится этап в воскресенье мужским и женским масс-стартами.

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Если сравнивать с этапом Кубка мира в Рупольдинге, состоявшимся на прошлой неделе, то в составе сборной России произошло одно изменение — Карим Халили, который начал подготовку к юниорскому чемпионату мира, был заменен на Кирилла Стрельцова. Также тренерский штаб принял решение не брать в Поклюку лучшего новичка прошлого сезона Евгению Павлову. Благодаря хорошим результатам на январских этапах Кубка IBU 26-летняя биатлонистка в минувшую субботу получила возможность выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Для нее этот старт стал первым на таком уровне в нынешнем сезоне, так как перед его началом она не смогла отобраться в национальную команду.

Таким образом, в Словении за Россию выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых, Кристина Резцова, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Стрельцов. В Поклюке российские биатлонисты постараются прервать серию из 20 гонок без призовых мест, которая длится с 14 декабря прошлого года. Тогда Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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После окончания этапа в Поклюке тренеры сборной России планируют провести тренировочный сбор в итальянском Риднау, на который приедут все кандидаты на участие в чемпионате мира. Главный старт сезона пройдет с 12 по 23 февраля.

Лидером общего зачета Кубка мира являются француз Мартен Фуркад и норвежка Тириль Экхофф. Лучшие из россиян — Логинов (5-е место) и Миронова (17-е место).

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16 декабря 2018© Ньюстюб
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