Этап Кубка мира по биатлону стартует в Словении

Начнутся соревнования индивидуальной гонкой у мужчин, которая стартует в 16.15 по минскому времени. Из белорусских спортсменов выступят Сергей Бочарников (под номером 13), Антон Смольский (38-й), Никита Лобастов (80-й) и Максим Воробей (97-й).