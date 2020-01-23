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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Этап Кубка мира по биатлону стартует в Словении

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Начнутся соревнования индивидуальной гонкой у мужчин, которая стартует в 16.15 по минскому времени. Из белорусских спортсменов выступят Сергей Бочарников (под номером 13), Антон Смольский (38-й), Никита Лобастов (80-й) и Максим Воробей (97-й).

Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.

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