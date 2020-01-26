Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград в КМ
ТАСС, 26 января. Французский биатлонист Кентен
ТАСС, 26 января. Французский биатлонист Кентен
Француз преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым пришел к финишу немец Бенедикт Долль (отставание 10,0 секунд; 1 промах), третьим стал норвежец Йоханнес Бё (+10,3; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+1.11,4; 0), пришедший к финишу 11-м, Кирилл Стрельцов стал 19-м (+1.44,2; 1), Александр Логинов — 20-м (+1.49,9; 4).
Российские биатлонисты не смогли завоевать награды 25-ю гонку подряд на этапах КМ и повторили собственный антирекорд, установленный в 2016 году. Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.
Этап Кубка мира в Поклюке завершится позднее в воскресенье женским
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|36.21,5
|2
|Бенедикт Долль
|Германия
|+10,0
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,3
|4
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+10,6
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+10,8
|6
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+21,4
|7
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+39,8
|8
|Симон Эдер
|Австрия
|+42,8
|9
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+43,5
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.05,4