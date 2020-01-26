Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград в КМ

Источник: РИА "Новости"

Француз преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым пришел к финишу немец Бенедикт Долль (отставание 10,0 секунд; 1 промах), третьим стал норвежец Йоханнес Бё (+10,3; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+1.11,4; 0), пришедший к финишу 11-м, Кирилл Стрельцов стал 19-м (+1.44,2; 1), Александр Логинов — 20-м (+1.49,9; 4).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские биатлонисты не смогли завоевать награды 25-ю гонку подряд на этапах КМ и повторили собственный антирекорд, установленный в 2016 году. Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится позднее в воскресенье женским масс-стартом.