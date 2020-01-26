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15:08 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград в КМ

ТАСС, 26 января. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Француз преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым пришел к финишу немец Бенедикт Долль (отставание 10,0 секунд; 1 промах), третьим стал норвежец Йоханнес Бё (+10,3; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+1.11,4; 0), пришедший к финишу 11-м, Кирилл Стрельцов стал 19-м (+1.44,2; 1), Александр Логинов — 20-м (+1.49,9; 4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские биатлонисты не смогли завоевать награды 25-ю гонку подряд на этапах КМ и повторили собственный антирекорд, установленный в 2016 году. Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится позднее в воскресенье женским масс-стартом.

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26.01.2020 14:15Поклюка (Словения)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Кантен Фийон МайеФранцияФранция36.21,5
2Бенедикт ДолльГерманияГермания+10,0
3Йоханнес БеНорвегияНорвегия+10,3
4Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+10,6
5Мартен ФуркадФранцияФранция+10,8
6Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+21,4
7Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+39,8
8Симон ЭдерАвстрияАвстрия+42,8
9Тарьей БеНорвегияНорвегия+43,5
10Лукас ХоферИталияИталия+01.05,4
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