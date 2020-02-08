В биатлоне разругались две итальянские красотки. Зачем Вирер подставила Витоцци?
Перед чемпионатом мира по биатлону — 2020 в женской сборной Италии проявился старый скандал — Лиза Витоцци осудила Доротею Вирер.
Перед чемпионатом мира по биатлону — 2020 в женской сборной Италии проявился старый скандал — Лиза Витоцци осудила Доротею Вирер.
А Дмитрий
В прошлом году комментатор рассказал в эфире о том, что в сборной Италии у лидеров женской сборной Доротеи Вирер и Лизы Витоцци сложные отношения. Губерниева тогда обвинили в том, что он выдаёт слухи за факты, однако, как сейчас выяснилось, Дмитрий знал, о чём говорил.
На днях Витоцци открыто рассказала о некрасивом поступке подруги по команде на прошлом чемпионате мира в Эстерсунде, который выбил её из соревновательного ритма, лишил победы в Кубке мира и испортил начало нынешнего сезона. Похоже, Доротея просто взяла и подставила Лизу на главном старте сезона. Зачем она это сделала?
Женская сборная Италии претендовала на медали в эстафете на мировом первенстве в Эстерсунде в 2019 году. Витоцци с Вирер в прошлом сезоне были главными звёздами Кубка мира, плюс в команде была крепкая биатлонистка Федерика Санфилиппо. Даже с учётом нестабильной четвёртой участницы, которой могла стать Николь Гонтье или Алексия Рунгалдьер, итальянки вполне могли бы зацепиться за пьедестал.
Но Доротея посчитала, что лучше пропустить эстафету, чтобы сохранить силы на
«Вирер просто отказалась от эстафеты, чтобы сконцентрироваться на
Есть и совсем свежий пример. На этапе Кубка мира в Поклюке прошли две эстафеты — смешанная и
Мама Лизы Витоцци Надя Фонтана высказалась очень корректно в адрес Вирер на фоне этого скандала, отметив, что основная вина лежит на тренерах сборной, а не на Доротее, которой позволили пропустить старт. Думаю, что Фонтана просто не стала накалять обстановку, поскольку все понимают, что изначально неспортивно повела себя именно Вирер.
«Когда Доро позволили отдохнуть, это было проявлением неуважения к Лизе. Это вина не Вирер, а тренеров, которые на чемпионате мира не сумели справиться с ситуацией. Лиза не приняла это решение и никогда это не сделает. Очень хорошо, что она высказалась. Как мать, я горжусь ею и тем, что она сказала».
Технический директор сборной Италии Фабрицио Куртаз в интервью постарался максимально смягчить происходящее, заявив, что не увидел прямых обвинений со стороны Витоцци в адрес Вирер. Ничего другого Фабрицио сказать и не мог. Но теперь перед тренерским штабом итальянцев стоит серьёзная задача успокоить двух своих красоток в преддверии домашнего чемпионата мира.
Лиза и Доротея нужны команде и в смешанной, и в классической эстафете. Витоцци сейчас не борется за победу в общем зачёте Кубка мира в отличие от Вирер, так что я бы не стал исключать вариант с продолжением конфликта, потому что для Доротеи, судя по всему, личные интересы стоят выше командных.
Александр Говоров