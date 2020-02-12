Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, первую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону, который стартует в четверг в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, первую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону, который стартует в четверг в
За российскую команду выступят Ирина Старых, Екатерина
Смешанная эстафета состоится 13 февраля.