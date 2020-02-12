Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, первую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону, который стартует в четверг в Антхольц-Антерсельве (Италия), сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За российскую команду выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Смешанная эстафета состоится 13 февраля.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Горячая 'Мисс Польша', которая отважилась пересечь Африку на грузовике
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Судьба Кокорина решится в Турции. Развязка зимней саги — близко
Брайанта похоронили тайно. Официальное прощание в конце февраля
Знарок vs Воробьев. Экс-тренеры сборной ненавидят друг друга?
«Мисс Польша» отважилась пересечь Африку на грузовике (фото)
Кузнецова проиграла во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
Публикацию Тарасова про коронавирус назвали расистской
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь