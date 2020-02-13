Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Резцовой из-за обвинений в медицинской поддержке

Когда я увидел это заявление, то был очень разочарован, потому что это ложь, и я обсужу это со своим адвокатом. Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно. Я никогда не применял никаких препаратов против астмы, не использовал никаких терапевтических исключений, никаких медицинских препаратов.

Мартен Фуркад