Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Резцовой из-за обвинений в медицинской поддержке

Во вторник Резцова в интервью газете «Советский спорт» заявила, что Фуркад, а также норвежка Тириль Экхофф получают медицинскую поддержку, которая помогает им добиваться высоких результатов.
Когда я увидел это заявление, то был очень разочарован, потому что это ложь, и я обсужу это со своим адвокатом. Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно. Я никогда не применял никаких препаратов против астмы, не использовал никаких терапевтических исключений, никаких медицинских препаратов.
Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований. 55-летняя Резцова — трехкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону, один раз — по лыжным гонкам), а также обладательница трех золотых наград чемпионата мира (по лыжным гонкам).