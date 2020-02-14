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13:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Резцова не боится суда со стороны Фуркада

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала тот факт, что французский биатлонист Мартен Фуркад может подать на нее в суд.

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Источник: РИА "Новости"

— Анфиса Анатольевна, все началось с того, что вы в одном из интервью сказали, что Фуркад «великий спортсмен, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает». Но ведь слово допинг там не звучало?

— Да, я полагаю, что ему перевели неправильно, — приводит «Комсомольская правда» слова Резцовой.

— А потом француз начал оправдываться: «Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений». И даже стал обзываться.

— Да, я ответила, что он хоть и великий спортсмен, но никогда не достигнет моих результатов.

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— Вы имели ввиду, что вы — олимпийская чемпионка сразу по двум видам спорта — лыжам и биатлону, а он толко по одному?

— Да, я это имела в виду. Но он не понял.

— Вдобавок Фуркад сообщил, что свяжется со своим адвокатом, чтобы подать на вас в суд.

— Я слышала. Но я ничего не боюсь.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение, что француз получает какую-то медицинскую поддержку, на что тот отреагировал в Twitter: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наступает старческий маразм».

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