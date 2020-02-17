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19:48 (мск), источник: ТАСС

Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS в присутствии СМИ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют проведения публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам 2 и 3 марта с обязательным присутствием российских и мировых СМИ. Об этом ТАСС сообщила Зайцева.

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Источник: ИТАР-ТАСС

CAS рассмотрит дела Романовой, Зайцевой и Вилухиной 2 и 3 марта. Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

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«Честно признаюсь, рада тому, что приближается дата слушаний дела, которому, как мне кажется, нет конца. Нас дисквалифицировали в 2017 году, и об этом мы узнали фактически из новостей в интернете. За это время мы уже начали привыкать к беспределу и произволу по отношению к российским спортсменам, невиновным и чистым спортсменам. Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, уверена, ни WADA [Всемирное антидопинговое агентство], ни кто угодно другой против не будет», — сказала Зайцева.

Ранее бывший тренер женской сборной России немец Вольфганг Пихлер сообщил, что выступит в качестве свидетеля на слушаниях в CAS по делам российских биатлонисток.

В Сочи Вилухина стала второй в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете вместе с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой.

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