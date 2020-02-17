Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS в присутствии СМИ

CAS рассмотрит дела Романовой, Зайцевой и Вилухиной 2 и 3 марта. Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

«Честно признаюсь, рада тому, что приближается дата слушаний дела, которому, как мне кажется, нет конца. Нас дисквалифицировали в 2017 году, и об этом мы узнали фактически из новостей в интернете. За это время мы уже начали привыкать к беспределу и произволу по отношению к российским спортсменам, невиновным и чистым спортсменам. Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, уверена, ни WADA [Всемирное антидопинговое агентство], ни кто угодно другой против не будет», — сказала Зайцева.