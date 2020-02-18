Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Ванесса Хинц (отставание 2,2 секунды; 1 промах), третье — Марте Рёйселанн из Норвегии (+15,8; 2).
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 13-е место (+2.07,1; 3), Светлана Миронова стала 22-й (+3.12,1; 4), Лариса Куклина — 23-й (+3.13,1; 4), Ирина Старых — 32-й (+4.01,8; 5).
Для Вирер эта победа стала второй на этом чемпионате мира, ранее она победила в гонке преследования. Она стала пятой спортсменкой в истории, которая смогла выиграть индивидуальную гонку и гонку преследования на одном чемпионате мира, ранее такое достижение покорилось немке Лауре Дальмайер, норвежке Туре Бергер, украинке Елене Зубриловой и шведке Магдалене Форсберг. На счету Вирер также три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств, в 2019 году Вирер победила в масс-старте на чемпионате мира. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.
В общем зачете Кубка мира лидирует Вирер (665 очков), на втором месте располагается норвежка Тириль Экхофф (571), на третьем — шведка Ханна Эберг (565). Миронова занимает 19-е место (270), Юрлова-Перхт — 22-е (252), Куклина — 26-е (215), Старых — 44-е (95), Кристина Резцова — 51-е (66), Тамара Воронина — 63-е (44), Анастасия Поршнева — 80-е (12). В зачете индивидуальных гонок победу одержала Эберг (128), второе место у Вирер (114), третье — у француженки Жюстин Бреза (112). Куклина заняла девятое место (86), Юрлова-Перхт — 16-е (59), Старых — 25-е (43), Воронина — 35-е (27), Миронова — 43-е (19).
В среду пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Чемпионат мира завершится 23 февраля.