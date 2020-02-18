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18:09 (мск), источник: ТАСС

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

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Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Ванесса Хинц (отставание 2,2 секунды; 1 промах), третье — Марте Рёйселанн из Норвегии (+15,8; 2).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 13-е место (+2.07,1; 3), Светлана Миронова стала 22-й (+3.12,1; 4), Лариса Куклина — 23-й (+3.13,1; 4), Ирина Старых — 32-й (+4.01,8; 5).
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Для Вирер эта победа стала второй на этом чемпионате мира, ранее она победила в гонке преследования. Она стала пятой спортсменкой в истории, которая смогла выиграть индивидуальную гонку и гонку преследования на одном чемпионате мира, ранее такое достижение покорилось немке Лауре Дальмайер, норвежке Туре Бергер, украинке Елене Зубриловой и шведке Магдалене Форсберг. На счету Вирер также три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств, в 2019 году Вирер победила в масс-старте на чемпионате мира. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

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В общем зачете Кубка мира лидирует Вирер (665 очков), на втором месте располагается норвежка Тириль Экхофф (571), на третьем — шведка Ханна Эберг (565). Миронова занимает 19-е место (270), Юрлова-Перхт — 22-е (252), Куклина — 26-е (215), Старых — 44-е (95), Кристина Резцова — 51-е (66), Тамара Воронина — 63-е (44), Анастасия Поршнева — 80-е (12). В зачете индивидуальных гонок победу одержала Эберг (128), второе место у Вирер (114), третье — у француженки Жюстин Бреза (112). Куклина заняла девятое место (86), Юрлова-Перхт — 16-е (59), Старых — 25-е (43), Воронина — 35-е (27), Миронова — 43-е (19).

В среду пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Чемпионат мира завершится 23 февраля.

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8 декабря 2017© Ньюстюб
  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Ванесса Хинц
    Германия
    Германия
  • 3
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
18.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия43.07,7
2Ванесса ХинцГерманияГермания+02,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+15,8
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+38,7
5Франциска ПройссГерманияГермания+01.03,4
6Моника ХойнишПольшаПольша+01.10,1
7Кристина РидерАвстрияАвстрия+01.20,6
8Маркета ДавидоваЧехияЧехия+01.30,7
9Галина ВишневскаяКазахстанКазахстан+01.31,4
10Ева ПускарчиковаЧехияЧехия+01.32,6
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