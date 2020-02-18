Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

Для Вирер эта победа стала второй на этом чемпионате мира, ранее она победила в гонке преследования. Она стала пятой спортсменкой в истории, которая смогла выиграть индивидуальную гонку и гонку преследования на одном чемпионате мира, ранее такое достижение покорилось немке Лауре Дальмайер, норвежке Туре Бергер, украинке Елене Зубриловой и шведке Магдалене Форсберг. На счету Вирер также три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств, в 2019 году Вирер победила в масс-старте на чемпионате мира. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.