Биатлонистка Кристина Резцова может сменить спортивное гражданство

«Кристина — не слабейшая в команде. Тренеры никто не берет трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Кристина ничего не объясняет. Спрашиваю ее: “Почему ты не бежишь?” — “Мам, вот так. Не ставят и не ставят”. Буду ли снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства, если так и не выступит на чемпионате мира? Конечно», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днем».