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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Биатлонистка Кристина Резцова может сменить спортивное гражданство

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что если ее дочь Кристина так и не выступит на чемпионате мира в Италии, то она поднимет вопрос о смене спортивного гражданства.

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Источник: Спорт РИА Новости

Резцова-младшая пропустила уже четыре гонки мирового первенства и не попала в заявку на синг-микст, в котором выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

«Кристина — не слабейшая в команде. Тренеры никто не берет трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Кристина ничего не объясняет. Спрашиваю ее: “Почему ты не бежишь?” — “Мам, вот так. Не ставят и не ставят”. Буду ли снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства, если так и не выступит на чемпионате мира? Конечно», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днем».

Резцова имеет шансы принять участие в женской эстафете, но по словам тренеров, ее поставят на гонку только в крайнем случае. В масс-старт биатлонистка не попадает по рейтингу.

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