Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова!

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Главная новость предпоследнего дня чемпионата мира по биатлону — 2020 — это не женская и мужская эстафеты, а утреннее вторжение итальянской полиции в расположение сборной России.

Кажется, ничего по-настоящему серьёзного не произошло. Полиция ничего запрещённого не нашла и, похоже, никаких результатов у этого рейда нет. Кроме испорченного настроения, конечно.

Формальным поводом для приезда полиции стало обращение антидопингового менеджера IBU, которую насторожило, что в расположении сборной России находится тренер Касперович, приехавший на чемпионат мира то ли по своей аккредитации от сборной Украины, то ли вообще по чужой. Но это совершенно не важно. В обоих случая это не дело полицейских.

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Хотя полиция в последнее время всё чаще мелькает в новостях о биатлоне.



Даже удивительно, что Россия всё ещё отделывается лёгким испугом. Остальным куда хуже.

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Вторжение в сборную России

Поклонники биатлона, естественно, помнят, что произошло со сборной России по биатлону в Австрии 13 декабря 2018 года. Тогда ситуация была очень похожа на ту, что произошла в предпоследний день чемпионата мира — 2020. Ранним утром в первый день этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция бесцеремонно нагрянула не только в расположение сборной России, но и отдельно к Антону Шипулину, который тренировался в Обертиллахе.



Причину объяснили просто — «расследование в отношении пяти сопровождающих российской команды по биатлону в связи с применением запрещённых веществ и методов с целью допинга, а также пяти спортсменов команды по поводу серьёзного обмана, связанного с допингом».

Полиция «трясла» людей по списку. В списке было 10 человек, включая Шипулина, Гараничева, Логинова, Касперовича, Старых и Волкова. Но нервы, конечно, потрепали всей команде.

Интересная деталь — спортсменов просили не предавать огласке информацию о вторжения и обысках, однако с подачи Дмитрия Губерниева тема загремела буквально через несколько часов. Обвинения тогда никому так и не обвинили. А всю историю замяли. Совпадение?

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Казахи легко не отделались

В тот день, когда полиция пришла с обыском в сборную России, было ощущение, что грядёт что-то серьёзное, поскольку ещё совсем свежим был пример сборной Казахстана.



Казахов австрийские полицейские тоже мучили ночью, вот только там повод для обыска и расследования был куда более серьёзным.

Дело в том, что во время чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене полиция обнаружила на заправке в Инсбруке коробки с медикаментами и документы на членов делегации сборной Казахстана.

Все медикаменты оказались разрешёнными, но стресс был серьёзным: тренер Галины Вишневской Рафаил Мирсалимов перенёс сердечный приступ.

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Меньше чем через год казахские биатлонисты пострадали снова, и на этот раз последствия были более серьёзными. В январе на этапе Кубка мира в Антхольце в расположение команды нагрянула итальянская полиция.

Сходу вроде бы ничего не нашли, однако уже на старте следующего сезона IBU обвинил сразу девять спортсменов из Казахстана в нарушении антидопинговых правил.

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Пострадал даже президент!

Стоит отметить, что под раздачу попадают не только спортсмены и тренеры.



В апреле 2018 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Австрии нагрянул прямо в штаб-квартиру IBU в Зальцбурге! Полицейские изъяли документы и технику для проведения расследования, по итогам которого свой пост добровольно покинул Андерс Бессеберг, руководивший мировым биатлоном с 1993 года. Его обвиняли в коррупции, сокрытии случаев употребления допинга россиянами и злоупотреблении служебным положение.



Судя по всему, в чём-то Бессеберг действительно был виновен, раз решил тихо уйти.

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Условный срок для россиянки

Полиция в биатлоне — это не тренд конца десятилетия. Подобные истории бывали и раньше.



Приходилось сталкиваться с полицией и сборной России. Ольга Медведцева, выступавшая на Олимпиаде в Турине под фамилией Пылёва, во время Игр сдала положительный тест на карфедон. Учитывая, что в Италии за допинг в Италии предусмотрена уголовная ответственность, Пылёва ещё легко отделалсь — суд признал её виновной, но спортсменка из России получила год условно.



На той же Олимпиаде итальянская полиция трясла сборную Австрии. Полиция расследовала присутствие на играх дисквалифицированного врача Вальтера Майера и нашла его следы у австрийцев.

Спортсмены Вольфганг Роттманн и Вольфганг Пернер сразу же загадочным образом исчезли из расположения команды. Но позже обоих нашли и дисквалифицировали пожизненно.

Михаил Чесалин