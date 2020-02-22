Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова!
Даже удивительно, как россияне до сих пор отделываются лёгким испугом!
Даже удивительно, как россияне до сих пор отделываются лёгким испугом!
Главная новость предпоследнего дня чемпионата мира по биатлону — 2020 — это не женская и мужская эстафеты, а утреннее вторжение итальянской полиции в расположение сборной России.
Кажется, ничего
Формальным поводом для приезда полиции стало обращение антидопингового менеджера IBU, которую насторожило, что в расположении сборной России находится тренер Касперович, приехавший на чемпионат мира то ли по своей аккредитации от сборной Украины, то ли вообще по чужой. Но это совершенно не важно. В обоих случая это не дело полицейских.
Хотя полиция в последнее время всё чаще мелькает в новостях о биатлоне.
Даже удивительно, что Россия всё ещё отделывается лёгким испугом. Остальным куда хуже.
Поклонники биатлона, естественно, помнят, что произошло со сборной России по биатлону в Австрии 13 декабря 2018 года. Тогда ситуация была очень похожа на ту, что произошла в предпоследний день чемпионата мира — 2020. Ранним утром в первый день этапа Кубка мира в Хохфильцене австрийская полиция бесцеремонно нагрянула не только в расположение сборной России, но и отдельно к Антону Шипулину, который тренировался в Обертиллахе.
Причину объяснили просто — «расследование в отношении пяти сопровождающих российской команды по биатлону в связи с применением запрещённых веществ и методов с целью допинга, а также пяти спортсменов команды по поводу серьёзного обмана, связанного с допингом».
Интересная деталь — спортсменов просили не предавать огласке информацию о вторжения и обысках, однако с подачи Дмитрия Губерниева тема загремела буквально через несколько часов. Обвинения тогда никому так и не обвинили. А всю историю замяли. Совпадение?
В тот день, когда полиция пришла с обыском в сборную России, было ощущение, что грядёт
Казахов австрийские полицейские тоже мучили ночью, вот только там повод для обыска и расследования был куда более серьёзным.
Дело в том, что во время чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене полиция обнаружила на заправке в Инсбруке коробки с медикаментами и документы на членов делегации сборной Казахстана.
Все медикаменты оказались разрешёнными, но стресс был серьёзным: тренер Галины Вишневской Рафаил Мирсалимов перенёс сердечный приступ.
Меньше чем через год казахские биатлонисты пострадали снова, и на этот раз последствия были более серьёзными. В январе на этапе Кубка мира в Антхольце в расположение команды нагрянула итальянская полиция.
Стоит отметить, что под раздачу попадают не только спортсмены и тренеры.
В апреле 2018 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Австрии нагрянул прямо в
Судя по всему, в
Полиция в биатлоне — это не тренд конца десятилетия. Подобные истории бывали и раньше.
Приходилось сталкиваться с полицией и сборной России. Ольга Медведцева, выступавшая на Олимпиаде в Турине под фамилией Пылёва, во время Игр сдала положительный тест на карфедон. Учитывая, что в Италии за допинг в Италии предусмотрена уголовная ответственность, Пылёва ещё легко отделалсь — суд признал её виновной, но спортсменка из России получила год условно.
На той же Олимпиаде итальянская полиция трясла сборную Австрии. Полиция расследовала присутствие на играх дисквалифицированного врача Вальтера Майера и нашла его следы у австрийцев.
Михаил Чесалин