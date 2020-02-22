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15:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке 4×6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 9 дополнительных патронов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место заняла сборная Германии, отстав от победителей на 10,7 секунды и использовав 9 дополнительных патронов, при этом не заходя на штрафной круг. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Украины (+18,4; 0+8).

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Сборная России, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняла восьмое место (+1.02,6; 1+11).

Благодаря победе норвежские биатлонистки досрочно выиграли эстафетный зачет, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии (228), на третьем — сборная Швеции (213). Российская команда — седьмая (194).

В зачете Кубка наций лидируют норвежки — 6709 очков. На втором месте биатлонистки из Германии (5998), на третьем — шведки (5906). Сборная России расположилась на пятой позиции (5462).

В субботу пройдет мужская эстафета 4×7,5 км. Чемпионат завершится 23 февраля.

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  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Украина
    Украина
22.02.2020 13:45Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:07.05,7
2ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн
+10,7
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная
+18,4
4ЧехияЧехия
Йессика Ислова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Ева Пускарчикова
+31,1
5ШвецияШвеция
Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг
+44,9
6ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+47,1
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Магдалена Гвиздон
+50,3
8РоссияРоссия
Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
+01.02,6
9КанадаКанада
Эмили Диксон, Эмма Ландер, Меган Бэнкс, Надя Мозер
+02.13,7
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара
+02.29,4
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