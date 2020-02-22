Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 9 дополнительных патронов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a442c8b0156a31794473" data-vnd="a442c8b0156a31794473" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a442c8b0156a31794473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место заняла сборная Германии, отстав от победителей на 10,7 секунды и использовав 9 дополнительных патронов, при этом не заходя на штрафной круг. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Украины (+18,4; 0+8).

Сборная России, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняла восьмое место (+1.02,6; 1+11).

Благодаря победе норвежские биатлонистки досрочно выиграли эстафетный зачет, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии (228), на третьем — сборная Швеции (213). Российская команда — седьмая (194).

В зачете Кубка наций лидируют норвежки — 6709 очков. На втором месте биатлонистки из Германии (5998), на третьем — шведки (5906). Сборная России расположилась на пятой позиции (5462).