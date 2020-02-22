Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 5,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 9 дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Германии, отстав от победителей на 10,7 секунды и использовав 9 дополнительных патронов, при этом не заходя на штрафной круг. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Украины (+18,4; 0+8).
Сборная России, за которую выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняла восьмое место (+1.02,6; 1+11).
Благодаря победе норвежские биатлонистки досрочно выиграли эстафетный зачет, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии (228), на третьем — сборная Швеции (213). Российская команда — седьмая (194).
В зачете Кубка наций лидируют норвежки — 6709 очков. На втором месте биатлонистки из Германии (5998), на третьем — шведки (5906). Сборная России расположилась на пятой позиции (5462).
В субботу пройдет мужская эстафета 4×7,5 км. Чемпионат завершится 23 февраля.