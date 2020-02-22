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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может завершить карьеру из-за нападок со стороны коллег и журналистов.

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Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. А кому-то от этого, может быть, будет комфортно. IBU, видимо, так хочет.
Александр Логинов
российский биатлонист

После успешных выступлений российский спортсмен неоднократно подвергался нападкам со стороны коллег из-за нарушений антидопинговых правил. Логинов был дисквалифицирован до конца ноября 2016 года.

Обыски в номере и автомобиле

Сегодня в шесть часов утра итальянская полиция провела обыски в номерах у Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У Логинова изъяли компьютер и мобильный телефон. Кроме того, правоохранители осмотрели автомобиль российского спортсмена.

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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыски проходили в рамках старого допингового дела Логинова, который уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Он добавил, что Касперовича могут подозревать в провозе запрещенных препаратов на чемпионат мира по биатлону под чужой аккредитацией.

После обысков российское представительство в Италии направило ноту во внешнеполитическое ведомство страны, где потребовало разъяснить сложившуюся ситуацию и обеспечить все необходимые для подготовки россиян к соревнованиям условия.

В сегодняшней эстафете российская мужская команда, в составе которой выступали Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняла четвертое место. Золото досталось французам.

На чемпионате мира в Италии Логинов принес сборной России золото в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования.

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