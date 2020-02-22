Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может завершить карьеру
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может завершить карьеру
Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. А
кому-тоот этого, может быть, будет комфортно. IBU, видимо, так хочет.
После успешных выступлений российский спортсмен неоднократно подвергался нападкам со стороны коллег
Сегодня в шесть часов утра итальянская полиция провела обыски в номерах у Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У Логинова изъяли компьютер и мобильный телефон. Кроме того, правоохранители осмотрели автомобиль российского спортсмена.
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыски проходили в рамках старого допингового дела Логинова, который уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Он добавил, что Касперовича могут подозревать в провозе запрещенных препаратов на чемпионат мира по биатлону под чужой аккредитацией.
После обысков российское представительство в Италии направило ноту во внешнеполитическое ведомство страны, где потребовало разъяснить сложившуюся ситуацию и обеспечить все необходимые для подготовки россиян к соревнованиям условия.
В сегодняшней эстафете российская мужская команда, в составе которой выступали Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Матвей Елисеев и Александр Логинов, заняла четвертое место. Золото досталось французам.
На чемпионате мира в Италии Логинов принес сборной России золото в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования.