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15:54 (мск), источник: ТАСС

Норвежская биатлонистка Рёйселанн выиграла масс-старт на чемпионате мира в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежка Марте Рёйселанн стала победительницей гонки с общего старта на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 14,0 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+20,7; три промаха), третье — шведка Ханна Эберг (+26,1; 3). Единственная россиянка в гонке Екатерина Юрлова-Перхт, которой в воскресенье исполнилось 35 лет, заняла шестое место (+52,0; 2).

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Вирер продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 719 очков после 17 гонок. Второй идет Эберг (613 очков), третьей — норвежка Тириль Экхофф (607), Рёйселанн располагается на четвертой строчке (597). Лучшей из россиянок является Юрлова-Перхт, идущая 18-й (290), Светлана Миронова занимает 21-е место (270), Лариса Куклина — 26-е (215), Ирина Старых — 44-е (95), Кристина Резцова — 52-е (66), Тамара Воронина — 63-е (44), Анастасия Поршнева — 80-е (12).

29-летняя Рёйселанн завоевала награды во всех гонках чемпионата мира, на счету норвежки пять золотых и две бронзовые награды. Всего норвежка имеет в активе девять золотых и три бронзовые награды на чемпионата мира, также на счету спортсменки две серебряные награды Олимпийских игр, золотая и бронзовая награды первенства Европы. 29-летняя Вирер в четвертый раз стала призером чемпионата мира 2020 года (по две золотые и серебряные награды), еще одну золотую медаль мирового первенства она выиграла в 2019 году. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

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Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка с общего старта, которая завершит соревновательную программу чемпионата мира.

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18 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 3
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
23.02.2020 14:30Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия39.14,0
2Доротея ВирерИталияИталия+20,7
3Ханна ЭбергШвецияШвеция+26,1
4Моника ХойнишПольшаПольша+29,1
5Жюли СимонФранцияФранция+45,1
6Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+52,0
7Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+01.00,2
8Франциска ПройссГерманияГермания+01.00,3
9Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+01.02,5
10Анаис БесконФранцияФранция+01.21,3
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