Норвежская биатлонистка Рёйселанн выиграла масс-старт на чемпионате мира в Антхольце

29-летняя Рёйселанн завоевала награды во всех гонках чемпионата мира, на счету норвежки пять золотых и две бронзовые награды. Всего норвежка имеет в активе девять золотых и три бронзовые награды на чемпионата мира, также на счету спортсменки две серебряные награды Олимпийских игр, золотая и бронзовая награды первенства Европы. 29-летняя Вирер в четвертый раз стала призером чемпионата мира 2020 года (по две золотые и серебряные награды), еще одну золотую медаль мирового первенства она выиграла в 2019 году. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.