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14:57 (мск), источник: ТАСС

Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU, которая инициировала обыски на ЧМ

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщил Касперович.

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В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действия стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация.

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Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

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«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», — рассказал Касперович.

Собеседник агентства подчеркнул, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску. Детали дела он сообщит после дополнительной консультации с адвокатами.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

IBU на этой неделе заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров Логинова и Касперовича. В его сообщении утверждалось, что независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами в соответствии со «стандартной процедурой».

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16:35 (мск)© Ньюстюб
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