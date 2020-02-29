СМИ: Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира в Нове-Место запланирован на 5—8 марта .

«Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание, — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. — Мы проследим, как изменится ситуация за эти выходные, но у нас есть обеспокоенность касательно прибытия туристов из Италии и других стран Европы. На данный момент у нас нет решения, мы следим за ситуацией».

«Со вторника телефон постоянно звонит, и мы говорим только об этом коронавирусе, — сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — Чиновники Международного союза биатлонистов (IBU) связывались с нами несколько раз для получения информации, но я не могу ничего гарантировать. Наше правительство примет решение, но сегодня мы не паникуем, а просто ждем результата, без гарантий».

По данным источника, окончательное решение о проведении этапа Кубка мира в Нове-Место организаторы примут 4 марта.

На данный момент в Чехии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.