СМИ: Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса
ТАСС, 29 февраля. Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в чешском
ТАСС, 29 февраля. Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в чешском
Этап Кубка мира в
«Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание, — сказал
«Со вторника телефон постоянно звонит, и мы говорим только об этом коронавирусе, — сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — Чиновники Международного союза биатлонистов (IBU) связывались с нами несколько раз для получения информации, но я не могу ничего гарантировать. Наше правительство примет решение, но сегодня мы не паникуем, а просто ждем результата, без гарантий».
На данный момент в Чехии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.