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15:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса

ТАСС, 29 февраля. Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место могут отменить соревнования по причине коронавируса. Об этом сообщает портал iSport.cz.

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Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира в Нове-Место запланирован на 5—8 марта.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание, — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. — Мы проследим, как изменится ситуация за эти выходные, но у нас есть обеспокоенность касательно прибытия туристов из Италии и других стран Европы. На данный момент у нас нет решения, мы следим за ситуацией».

«Со вторника телефон постоянно звонит, и мы говорим только об этом коронавирусе, — сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — Чиновники Международного союза биатлонистов (IBU) связывались с нами несколько раз для получения информации, но я не могу ничего гарантировать. Наше правительство примет решение, но сегодня мы не паникуем, а просто ждем результата, без гарантий».

По данным источника, окончательное решение о проведении этапа Кубка мира в Нове-Место организаторы примут 4 марта.

На данный момент в Чехии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

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