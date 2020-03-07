Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина психологически подавлена после ЧМ по биатлону

В субботу российская команда заняла пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место, 23-летняя Кристина Резцова впервые в карьере бежала заключительный этап гонки.
«Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира все равно остался. Она вида не подает, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, ее настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что все взаимосвязано, и это тоже отражается на ее ходе», — сказала Резцова.
В гонке также принимали участие Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Лариса Куклина. «Откровенно говоря, для меня тоже стало неожиданностью, что Кристину поставили на последний этап. Но и на первый ставить ее было сомнительно, поскольку на чемпионате Европы [в смешанной эстафете] она с ним не справилась. Думала, что у нее будет второй. Могу предположить, что Екатерина Юрлова сама отказалась от последнего этапа и другие девочки не согласились, потому что никогда его не бегали. А Кристина — девочка безотказная», — сказала Резцова.
«И у нее не получилось, думаю, она его пробежала не так, как хотела. Особенно последний круг. Стрельба у нее была не самой плохой, но ход тяжеловат. Я гонку смотрела вместе с двумя младшими дочерьми, и они сказали: “Мам, если бы ты бежала этот этап, то всех бы порвала”. Я бы и правда убежала, будь третьей. Кристине, к сожалению, гонка далась тяжело, думаю, что последний этап — это не ее», — добавила она.