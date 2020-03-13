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22:31 (мск), источник: ТАСС

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона

ТАСС, 13 марта. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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«От Ванкувера до Осло, соревнуясь с Уле Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемпом, Йоханнесом Бё и многими другими, я осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции, — написал 31-летний Фуркад. — Я сражался и побеждал, я страдал, падал и поднимался, самое главное, я вырос. Я имел возможность видеть, как растет мой спорт, я наблюдал это во Франции и других местах. Тот самый спорт, который я люблю, которому посвятил большую часть своей жизни и который взамен дал мне все».

Фуркад отметил, что мог закончить карьеру сразу после Олимпийских игр 2018 года, но решил продолжать выступления. Спортсмен подчеркнул, что по завершении карьеры хотел бы остаться в биатлоне. В конце послания он поблагодарил всех болельщиков «из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и других стран» за поддержку. «Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен, я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры, сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились, я оставляю часть своей жизни позади», — отметил он.

Француз является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира, на его счету семь Больших хрустальных глобусов, причем он выиграл их подряд. До недавнего времени рекорд по этому показателю принадлежал норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену, в его активе шесть выигранных глобусов. Также на счету Фуркада пять побед в зачете индивидуальных гонок, семь — в зачете спринтов, восемь — гонок преследования, пять — масс-стартов.

Фуркад 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после Бьорндалена, который 20 раз выигрывал золотые награды мировых первенств, при этом оба спорстмена лидируют по числу побед в личных видах на мировых первенствах (11). По общем числу медалей чемпионатов мира Фуркад также уступает только Бьорндалену, 28 — у Фуркада, 45 — у Бьорндалена. Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды — серебряные, по числу побед на Олимпиадах он проигрывает только Бьорндалену (8).

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Свою последнюю гонку в карьере Фуркад проведет в субботу, выйдя на старт гонки преследования. Смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в норвежском Холменколлене отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В субботу Фуркад может в восьмой раз стать победителем общего зачета Кубка мира. Перед заключительной гонкой сезона француз занимает первое место в общем зачете, в его активе 880 очков, а у его ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Бё, — 870 очков.

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