Когда родит баба Маша? В нашем женском биатлоне — настоящая катастрофа
Последняя из россиянок, кому удавалось войти в десятку общего зачета по итогам сезона — Ольга Вилухина.
Последняя из россиянок, кому удавалось войти в десятку общего зачета по итогам сезона — Ольга Вилухина.
В женской команде у нас давно все грустно. Нынешний сезон исключением не стал. Хотя надежды в декабре были. На Светлану Миронову.
Однако после четвертого места в Анси 26-летняя россиянка за 12 личных гонок только дважды заехала в двадцатку. Вместе с тем были 67-е и даже 77-е места. А последнее в сезоне преследование, которое прошло в субботу, она закончила на 46-й позиции, проиграв, например, двум китаянкам.
Это совсем не то, на что пару месяцев назад рассчитывала Светлана. И мы вместе с ней. Но
Но после того, как пропали с орбит суперперспективные Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова, после резкого спада новичка года по итогам прошлого сезона Евгении Павловой, после того, как не зажглась звезда Ульяны Кайшевой, а победитель Кубка IBU сезона 2019/20 Виктория Сливко вместо шага вперед сделала два назад, веры в наш тренерский штаб совсем немного. Напротив, попадание на централизованную подготовку в последние годы выглядит как черная метка.
2018 год Екатерина закончила на 13-м месте в тотале (всего в 9 очках от 11-го). 2019-й — на 14-м. А нынешний — уже на 17-м. Причем ни в одной из гонок выше шестого места она не поднималась.
У Ирины Старых 46-е место в общем зачете, у Кристины Резцовой — 58-е. Цифры показательны. Единственная, кто реально добавил относительно себя — Лариса Куклина. Она дебютировала в Кубке мира в январе-2019 и по итогам того сезона не попала даже в топ-60. Сейчас 29-летняя спортсменка — 21-й номер в мире. И второй в России. Если Куклина сохранит нынешнюю скорость и вернет ту процентовку в стрельбе, которая была у нее год назад, то в следующем сезоне она вполне может бороться за топ-10. А это при такой конкуренции в биатлоне и нашем нынешнем месте в нем — очень серьезно.
В итоговую десятку россиянкам не удается попасть уже шесть лет. Последняя, кто добился этого достижения — Ольга Вилухина. В олимпийском сезоне она стала пятой, обойдя по очкам саму Анастасию Кузьмину, и всего балл проиграв Габриэле (на тот момент) Соукаловой. По сути, той же весной спортсменка завершила карьеру, хоть и объявила об этом спустя два года.
Но это — другая история.
Сейчас речь о том, что в огромной стране, которая считается большой биатлонной державой, шесть сезонов подряд не находится спортсменки, которая (нет, не выносила бы всех) была хотя бы в мировой десятке. Это удавалось маленькой Словакии. И я сейчас не о великой Кузьминой, в прошлом году шестой стала Паулина Фиалкова. Двум полькам (Кристине Гузик и Монике Хойниш), трем украинкам (Вале Семеренко, Елене Пидгрушной и Юлии Джиме), американке (Сюзан Данкли). Про Германию, Францию или Норвегию даже вспоминать не будем. У нас за шесть лет — никого!
Можно, конечно, сетовать, что баба Маша все никак не родит. Но
Так, может, не в бабе Маше дело? Может быть,
Кубок мира 2019/20
Общий зачет
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 793
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 786
3. Дениз Херрман (Германия) — 745
4. Ханна Оберг (Швеция) — 741
…17. Екатерина
…21. Лариса Куклина (Россия) — 335
…23. Светлана Миронова (Россия) — 270
…46. Ирина Старых (Россия) — 113
…58. Кристина Резцова (Россия) — 66
…67. Тамара Воронина (Россия) — 44
…82. Анастасия Поршнева (Россия) — 12.
Владимир Иванов