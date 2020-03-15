Когда родит баба Маша? В нашем женском биатлоне — настоящая катастрофа

Источник: РИА "Новости"

В женской команде у нас давно все грустно. Нынешний сезон исключением не стал. Хотя надежды в декабре были. На Светлану Миронову.

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Однако после четвертого места в Анси 26-летняя россиянка за 12 личных гонок только дважды заехала в двадцатку. Вместе с тем были 67-е и даже 77-е места. А последнее в сезоне преследование, которое прошло в субботу, она закончила на 46-й позиции, проиграв, например, двум китаянкам.

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Пике Мироновой

Это совсем не то, на что пару месяцев назад рассчитывала Светлана. И мы вместе с ней. Но что-то надломилось. Что именно — неизвестно. Старший тренер Виталий Норицын ссылается на какие-то проблемы со здоровьем, разглашать которые он не хотел бы. И уверяет, что ситуация под контролем.

Но после того, как пропали с орбит суперперспективные Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова, после резкого спада новичка года по итогам прошлого сезона Евгении Павловой, после того, как не зажглась звезда Ульяны Кайшевой, а победитель Кубка IBU сезона 2019/20 Виктория Сливко вместо шага вперед сделала два назад, веры в наш тренерский штаб совсем немного. Напротив, попадание на централизованную подготовку в последние годы выглядит как черная метка.

Лучшая в команде на протяжении трех последних сезонов — Екатерина Юрлова-Перхт. Для которой самоподготовка — обязательное и неоспоримое условие продолжения карьеры. При этом чемпионке мира-2015 уже 35 лет и каждый новый сезон дается ей все тяжелее.

2018 год Екатерина закончила на 13-м месте в тотале (всего в 9 очках от 11-го). 2019-й — на 14-м. А нынешний — уже на 17-м. Причем ни в одной из гонок выше шестого места она не поднималась.

У Ирины Старых 46-е место в общем зачете, у Кристины Резцовой — 58-е. Цифры показательны. Единственная, кто реально добавил относительно себя — Лариса Куклина. Она дебютировала в Кубке мира в январе-2019 и по итогам того сезона не попала даже в топ-60. Сейчас 29-летняя спортсменка — 21-й номер в мире. И второй в России. Если Куклина сохранит нынешнюю скорость и вернет ту процентовку в стрельбе, которая была у нее год назад, то в следующем сезоне она вполне может бороться за топ-10. А это при такой конкуренции в биатлоне и нашем нынешнем месте в нем — очень серьезно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9rfDg5oGUu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9rfDg5oGUu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9rfDg5oGUu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-13T15:50:00+00:00">13 Мар 2020 в 8:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоговую десятку россиянкам не удается попасть уже шесть лет. Последняя, кто добился этого достижения — Ольга Вилухина. В олимпийском сезоне она стала пятой, обойдя по очкам саму Анастасию Кузьмину, и всего балл проиграв Габриэле (на тот момент) Соукаловой. По сути, той же весной спортсменка завершила карьеру, хоть и объявила об этом спустя два года.

Но это — другая история.

Хуже Польши, Словакии и США

Сейчас речь о том, что в огромной стране, которая считается большой биатлонной державой, шесть сезонов подряд не находится спортсменки, которая (нет, не выносила бы всех) была хотя бы в мировой десятке. Это удавалось маленькой Словакии. И я сейчас не о великой Кузьминой, в прошлом году шестой стала Паулина Фиалкова. Двум полькам (Кристине Гузик и Монике Хойниш), трем украинкам (Вале Семеренко, Елене Пидгрушной и Юлии Джиме), американке (Сюзан Данкли). Про Германию, Францию или Норвегию даже вспоминать не будем. У нас за шесть лет — никого!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6DnpTaoKf9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6DnpTaoKf9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6DnpTaoKf9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-14T14:41:15+00:00">14 Дек 2019 в 6:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно, конечно, сетовать, что баба Маша все никак не родит. Но как-то странно получается — по всему миру рожает, а у нас никак. Да и на чемпионат России-2019 в женском спринте были заявлены 76 девушек. А это только взрослые. На декабрьском юниорском первенстве тоже было под 80 спортсменок. Италия с Францией о таком могут только мечтать.

Так, может, не в бабе Маше дело? Может быть, все-таки воспитатели не те?

Кубок мира 2019/20

Общий зачет

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 793

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — 786

3. Дениз Херрман (Германия) — 745

4. Ханна Оберг (Швеция) — 741

…17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 363

…21. Лариса Куклина (Россия) — 335

…23. Светлана Миронова (Россия) — 270

…46. Ирина Старых (Россия) — 113

…58. Кристина Резцова (Россия) — 66

…67. Тамара Воронина (Россия) — 44

…82. Анастасия Поршнева (Россия) — 12.

Владимир Иванов