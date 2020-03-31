Губерниев вновь раскритиковал Резцову: Золото все липовое, на допинге
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
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«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую чушь? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге!» — написал Губерниев в своем
«Дело в том, что на фоне пандемии и угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки и пикники. Стадион переименуем, не сомневайтесь! Мы делаем культ из таких людей, ничего не понимающих, абсолютных пустышек. Зато великий спортсмен был 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется!» — добавил Губерниев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Вспышки коронавируса охватили 178 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 788 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.