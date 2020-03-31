«Рот закрой» и «Все золото на допинге». Как ссорятся Губерниев и Резцова
Комментатор Дмитрий Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова снова обменялись неприятными репликами.
Комментатор Дмитрий Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова снова обменялись неприятными репликами.
Все началось не в эти выходные. Так, в феврале Губерниев прокомментировал слова Мартена Фуркада, который собирался судиться с Резцовой, и отдал должное его остроумию и умению называть вещи своими именами. Француз обиделся на чемпионку
Совсем недавно Губерниев напомнил Резцовой о неудачных выборах в Химках, когда та высказалась о деньгах депутата Госдумы Антона Шипулина. Сам
А дальше ведущий прокомментировал слова бывшей спортсменки о прогулках вместо карантина и безобидности пикников с шашлыками. Сразу после того, как в своем
В воскресенье Резцова высказалась о самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. В России была объявлена нерабочая неделя, в
В интервью «СЭ» бывшая спортсменка сказала: «Мы простые смертные, настолько у нас мозг загрязнен всем этим, живем одним днем и не знаем, что будет завтра… Я карантин не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его
«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие д… б…» — отреагировал Губерниев.
«Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг, — слова Анфисы Резцовой! Что нам будет? — говорит бывшая чемпионка! Считаю, что на фоне тяжелой ситуации в стране, за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова,
Вечером в понедельник Резцова ответила телеведущему и комментатору. Ее слова опубликовала «Комсомольская правда».
«Вон он тоже выставился, раньше поклонялся, кумиром была. А сейчас вот придирается… Вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит», — заметила чемпионка.
Бывшая спортсменка снова высказалась о своей поездке во Владимир и карантине, а также вернулась к теме, поднятой комментатором: «Я нигде ничего не нарушила. И когда Дима вот так такую гадость пишет… Ну, пусть. Если здравомыслящие руководители, я думаю, они не услышат призывы Губерниева, что стадион там переименовать… Резцова проводит на этом стадионе 20 лет соревнования для детишек на свои призы. Губерниев мне ни разу не привез призы, я покупаю призы и провожу соревнования для детей-лыжников».
Во вторник Губерниев отреагировал тремя сообщениями.
«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую х… (вульгарное слово, означающее выдумки, чушь. — Прим. “СЭ”)? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!» — написал комментатор.
Также он добавил: «И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и тд! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!».
«И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой! Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо! Стадион переименуем, не сомневайтесь! Точка!» — резюмировал Губерниев.