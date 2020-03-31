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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рот закрой» и «Все золото на допинге». Как ссорятся Губерниев и Резцова

Комментатор Дмитрий Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова снова обменялись неприятными репликами.

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Источник: РИА "Новости"

Все началось не в эти выходные. Так, в феврале Губерниев прокомментировал слова Мартена Фуркада, который собирался судиться с Резцовой, и отдал должное его остроумию и умению называть вещи своими именами. Француз обиделся на чемпионку из-за обвинения в использовании «медицинской поддержки»: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов наступает старческий маразм».

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Совсем недавно Губерниев напомнил Резцовой о неудачных выборах в Химках, когда та высказалась о деньгах депутата Госдумы Антона Шипулина. Сам экс-лидер сборной России тоже ответил легенде (и она потом ответила ему).

А дальше ведущий прокомментировал слова бывшей спортсменки о прогулках вместо карантина и безобидности пикников с шашлыками. Сразу после того, как в своем Telegram-канале «Реальный Гу» сделал несколько постов с возмущением самонадеянным поведением жителей Сходни.

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«Лютый позор советского и российского спорта!»

В воскресенье Резцова высказалась о самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. В России была объявлена нерабочая неделя, в уик-энд с хорошей погодой некоторые россияне отправились на пикники или в деревни, несмотря на рекомендации оставаться дома.

В интервью «СЭ» бывшая спортсменка сказала: «Мы простые смертные, настолько у нас мозг загрязнен всем этим, живем одним днем и не знаем, что будет завтра… Я карантин не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг. И потом — сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить».

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие д… б…» — отреагировал Губерниев.

Вечером, после сообщения о введении карантина в Москве и Московской области, комментатор также написал: «Подготовлю обращение к руководству Московской области и Городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой! Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодежи! Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта!».

«Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг, — слова Анфисы Резцовой! Что нам будет? — говорит бывшая чемпионка! Считаю, что на фоне тяжелой ситуации в стране, за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю!» — добавил Губерниев.

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«Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак».

Вечером в понедельник Резцова ответила телеведущему и комментатору. Ее слова опубликовала «Комсомольская правда».

«Вон он тоже выставился, раньше поклонялся, кумиром была. А сейчас вот придирается… Вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит», — заметила чемпионка.

Бывшая спортсменка снова высказалась о своей поездке во Владимир и карантине, а также вернулась к теме, поднятой комментатором: «Я нигде ничего не нарушила. И когда Дима вот так такую гадость пишет… Ну, пусть. Если здравомыслящие руководители, я думаю, они не услышат призывы Губерниева, что стадион там переименовать… Резцова проводит на этом стадионе 20 лет соревнования для детишек на свои призы. Губерниев мне ни разу не привез призы, я покупаю призы и провожу соревнования для детей-лыжников».

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Во вторник Губерниев отреагировал тремя сообщениями.

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«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую х… (вульгарное слово, означающее выдумки, чушь. — Прим. “СЭ”)? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!» — написал комментатор.

Также он добавил: «И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и тд! Зато великий спортсмен 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!».

«И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой! Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо! Стадион переименуем, не сомневайтесь! Точка!» — резюмировал Губерниев.

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