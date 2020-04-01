Губерниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставку

«Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона. В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам просто надо выжить! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают! Безотносительно фигуры Драчева. В стране и мире тяжелейшая ситуация, бушует вирус! Уважаемые ветераны и тренеры биатлона, сосредоточитесь лучше на сидении дома! И не занимайтесь фигней. С глубоким уважением к вам», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.