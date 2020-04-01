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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставку

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о письме представителей российского биатлонного сообщества в адрес президента СБР Владимира Драчева.

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Источник: РИА "Новости"

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, представители судейского корпуса и специалисты-тренеры призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы Союза биатлонистов России.

«Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона. В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам просто надо выжить! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают! Безотносительно фигуры Драчева. В стране и мире тяжелейшая ситуация, бушует вирус! Уважаемые ветераны и тренеры биатлона, сосредоточитесь лучше на сидении дома! И не занимайтесь фигней. С глубоким уважением к вам», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года.

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