Губерниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставку

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, представители судейского корпуса и специалисты-тренеры призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы Союза биатлонистов России.
«Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона. В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам просто надо выжить! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают! Безотносительно фигуры Драчева. В стране и мире тяжелейшая ситуация, бушует вирус! Уважаемые ветераны и тренеры биатлона, сосредоточитесь лучше на сидении дома! И не занимайтесь фигней. С глубоким уважением к вам», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года.