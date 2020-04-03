«Хочу верить, что он на самом деле хороший парень». Мартен Фуркад — об отношении к Логинову и допингу

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— Логинов? Мы перекинулись с ним парой фраз после моей последней гонки, я был рад этому. В первый раз поговорили, мы ни разу не общались после его дисквалификации. Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны.

На протяжении всей карьеры я борюсь с допингом, но когда люди это не уважают, не понимая, за что я сражаюсь, то это достаточно больно. Правила есть правила, когда ты отбыл наказание, то можешь вернуться. Но мое понимание допинга не в том, чтобы не попадаться на нем, моя философия — нельзя употреблять допинг. Из-за этого мне порой сложно. Когда мне говорят, что мол раньше у него были проблемы, а сейчас он чист и я могу что-то кричать, когда он снова не попадется. Так вот люди не понимают разницу между «не попадаться» и «не употреблять».

— Что сказал мне Александр в моей последней гонке? Он пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил. Мы ни разу нее общались на протяжении шести лет, хотя находились все время рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить в то, что он на самом деле хороший парень и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю свою душу и страсть, — сказал Фуркад.