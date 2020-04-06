Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила карьеру

Сулемдал четырежды побежала на чемпионатах мира в эстафете 4 по 6 км и дважды в смешанной эстафете. Норвежская биатлонистка после завершения карьеры пойдет учиться и планирует стать инженером.

«Я долго думала об этом. Я очень довольна тем, чего смогла достичь. Сейчас я рада, что решила завершить карьеру. С нетерпением жду учебы. Это было моей мечтой», — цитирует Сулемдал tv2.no.