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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила карьеру

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетах норвежка Сюнневе Сулемдал завершила карьеру в 30 лет.

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Сулемдал четырежды побежала на чемпионатах мира в эстафете 4 по 6 км и дважды в смешанной эстафете. Норвежская биатлонистка после завершения карьеры пойдет учиться и планирует стать инженером.

«Я долго думала об этом. Я очень довольна тем, чего смогла достичь. Сейчас я рада, что решила завершить карьеру. С нетерпением жду учебы. Это было моей мечтой», — цитирует Сулемдал tv2.no.

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