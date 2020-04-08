Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на Олимпийские игры-2018

«Думаю, что там больше всего сыграло недоказанное обвинение со стороны Григория Родченкова. Никто так и не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Шипулин… Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений не было. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявили. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы все еще бегать», — сказал Хованцев в интервью изданию «Спорт день за днем».