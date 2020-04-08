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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на Олимпийские игры-2018

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2018 года.

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Ранее к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не были допущены Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и ряд других российских биатлонистов.

«Думаю, что там больше всего сыграло недоказанное обвинение со стороны Григория Родченкова. Никто так и не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Шипулин… Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений не было. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявили. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы все еще бегать», — сказал Хованцев в интервью изданию «Спорт день за днем».

На Олимпийских играх в Пхенчхане сборную России по биатлону представляли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

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