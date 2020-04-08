Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на Олимпийские игры-2018

Ранее к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не были допущены Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и ряд других российских биатлонистов.
«Думаю, что там больше всего сыграло недоказанное обвинение со стороны Григория Родченкова. Никто так и не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Шипулин… Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений не было. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявили. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы все еще бегать», — сказал Хованцев в интервью изданию «Спорт день за днем».
На Олимпийских играх в Пхенчхане сборную России по биатлону представляли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.