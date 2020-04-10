Польховский в шестой раз стал тренером сборной России. Звучит неожиданно

Источник: Спорт-Экспресс

Вы легко собьетесь со счета, если попробуете вспомнить все появления и возвращения Валерия Польховского в качестве тренера сборной России. В зависимости от методики можно перечислить как минимум четыре, а то и пять-шесть. В 1992 — 1999 годах Польховский работал в тренерском штабе в паре с Анатолием Хованцевым, которого сегодня поменял. После недолгой отлучки в Новосибирскую федерацию биатлона с 2001-го возглавлял женскую сборную, напарником был Александр Селифонов. В декабре 2007-го снят с должности, но через 10 месяцев вернулся в роли главного наставника резервистов. А в 2011 году стал главным тренером сборной России, то есть занял ту самую должность, борьбу за которую выиграл и сегодня.

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Причем занял с минимальным перевесом над вариантом «упразднить пост». Догадайтесь, что было в прошлый раз? Конечно же, через год, в 2012-м должность упразднили. Наконец, с мая 2018 он должен был снова тренировать женскую сборную, но через день (поговаривают, усилиями Александра Тихонова и недругов) очередной камбэк сорвался. А через год мэтр вернулся на куда более серьезную должность — вице-президента СБР. И теперь все-таки возглавил сборную. «Санта-Барбара» — это определение происходящего от одного из сотрудников команды.

Теперь процедура состоит в том, что Польховский предложит своих старших тренеров. Но кто ими станет — секрет Полишинеля. Как рассказал «СЭ» источник в СБР, «он очень сильно удивится, если ими станут не Роберт Кабуков в мужской сборной и Владимир Королькевич — в женской». Сам новоназначенный главный тренер в разговоре с «РИА Новости» признал, что «часть» утечек в СМИ правдива. Будущих старших тренеров многое роднит — оба русские, но одновременно иностранцы, у обоих последним местом работы были сборные постсоветского пространства — и в Казахстане, и в Белоруссии спортсмены жаловались на разницу в методике. Зато обоих точно хорошо знает Польховский — и может им доверять.

Кто такой Роберт Кабуков?

Имя не на слуху в российском биатлоне, но этот специалист успел проработать несколько лет и в России, и сразу в трех соседних республиках. Кабуков родился в Сыктывкаре, в конце марта ему исполнилось 55 лет. Но с 2009 года его корректнее называть немецким тренером — Кабуков стал гражданином Германии после 10 лет жизни в этой стране.

Тренерская карьера Кабукова началась именно на немецкой земле. Пройти школу немецкого биатлона — уже звучит респектабельно. Но в основном русский немец работал с молодежью. Как гласит сайт казахстанской федерации биатлона, он был «домашним» тренером Надин Хорхлер, которая в будущем пробилась в основную сборную Германии и даже выигрывала гонки Кубка мира.

В сезоне-2011/12, когда Польховский как раз был главным тренером основной сборной России, Кабуков работал в молодежной сборной. Среди самых известных его подопечных — Максим Буртасов, Сергей Корастылев, Александр Жирный. После этого Кабуков трудился в Коми, затем — в мужской сборной Украины, Белоруссии (был помощником Польховского, но ушел через несколько месяцев). Последним на данный момент местом работы стал Казахстан перед Олимпийскими играми — и там особых успехов Кабуков тоже не снискал.

Кто такой Владимир Королькевич?

67-летний российский и словенский тренер — личность для отечественного биатлона куда более известная. Королькевич уехал из страны еще во времена СССР. Тогда конечным пунктом была Югославия, но через год в стране началась война, и территория Словении, в которой жил Королькевич, стала независимой.

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Впоследствии этот специалист воспитал несколько талантливых словенских лыжниц, среди которых, например — Весна Фабьян. Параллельно успешно работал с украинскими спортсменами, а перед олимпийским сезоном вошел в штаб женской сборной России. Его подопечная Ольга Вилухина — единственная среди наших женщин взяла личную медаль на Олимпиаде в Сочи, за которую сейчас судится в CAS.

Однако допинговые скандалы вокруг Екатерины Юрьевой и Ирины Старых вынудили Королькевича уйти — в соседнюю Белоруссию. Последние годы Королькевич словно символизировал собой идею союзного государства — по несколько раз переходя из одной сборной в другую и перетаскивая в белорусскую команду талантливых россиянок. Правда, результаты последнего сезона, за исключением спорного по статусу чемпионата Европы оказались слабыми. Ирина Кривко говорила, что хочет уйти на самоподготовку, потому что методики Королькевича не понимает. Россиянки понимали методики лучше, но цена оказалась слишком высока.