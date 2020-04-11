Фуркад включил Шипулина в тройку главных соперников в карьере

«Мой соперник номер один — Эмиль Свендсен. Мы выступали несколько лет бок о бок, находясь на пике карьеры и физических кондиций. С 2012 по 2014 год мы оба демонстрировали 100% своего потенциала. Именно поэтому я бы поставил его на первое место. На второе — Йоханнеса Бе, а на третье — Антона Шипулина», — цитирует Фуркада L’Equipe.