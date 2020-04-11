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00:09 (мск), источник: Sport24

Фуркад включил Шипулина в тройку главных соперников в карьере

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад назвал трех главных оппонентов за карьеру.

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Фуркад завоевал 5 золотых медалей Олимпийских игр и 7 раз становился обладателем Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира.

«Мой соперник номер один — Эмиль Свендсен. Мы выступали несколько лет бок о бок, находясь на пике карьеры и физических кондиций. С 2012 по 2014 год мы оба демонстрировали 100% своего потенциала. Именно поэтому я бы поставил его на первое место. На второе — Йоханнеса Бе, а на третье — Антона Шипулина», — цитирует Фуркада L’Equipe.

13 марта 31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры.

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16 марта© Ньюстюб
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