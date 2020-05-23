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11:58 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Биатлонисты РФ смогут приступить к централизованным тренировкам в июле-августе

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские биатлонисты смогут вернуться к централизованным тренировкам в июле или августе. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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«На данный момент нет открытия тех баз, которые нам необходимы, они пока работают в усеченном режиме. Нам нужны биатлонные базы, стрельбища, где есть возможность проживания, питания и тренировок, и если где-то есть возможность тренироваться, то на данный момент не открыто Роспотребнадзором проживание и питание, — заявил Драчев. — К тому же все должны пройти углубленное медицинское обследование в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), пока сборные не пройдут его, они не получат допуск к подготовке».

«Встает вопрос — когда это будет? Сейчас все врачи борются с коронавирусом, и сказать, когда откроются базы и прочее, сложно. Я очень спокойно на это смотрю — думаю, июль-август. Если раньше будет — хорошо», — добавил он.

Глава СБР отметил, что тренировки в регионах уже ведутся в небольших группах, а спортсмены поддерживают физическую форму. «Все спортсмены тренируются в своих регионах с личными тренерами, со своими мини-группами. Все нормально, общая физическая подготовка, функциональная работа, велосипеды — все это есть, кроме комплекса. Наверное, более проблемно это делать в Москве и Санкт-Петербурге, но в других регионах, таких как Алтай, Псков, Новгород, где у нас есть хорошие базы, там я не вижу проблем, спокойно можно выходить и тренироваться», — заключил он.

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