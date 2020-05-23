Драчев: Биатлонисты РФ смогут приступить к централизованным тренировкам в июле-августе

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Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2939b1c90e0517f5b1c" data-vnd="a2939b1c90e0517f5b1c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2939b1c90e0517f5b1c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«На данный момент нет открытия тех баз, которые нам необходимы, они пока работают в усеченном режиме. Нам нужны биатлонные базы, стрельбища, где есть возможность проживания, питания и тренировок, и если где-то есть возможность тренироваться, то на данный момент не открыто Роспотребнадзором проживание и питание, — заявил Драчев. — К тому же все должны пройти углубленное медицинское обследование в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), пока сборные не пройдут его, они не получат допуск к подготовке».

«Встает вопрос — когда это будет? Сейчас все врачи борются с коронавирусом, и сказать, когда откроются базы и прочее, сложно. Я очень спокойно на это смотрю — думаю, июль-август. Если раньше будет — хорошо», — добавил он.