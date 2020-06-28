«Нужно было повременить с выдвижением Зайцевой». Зачем подставили олимпийскую чемпионку

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Союз биатлонистов России накануне опубликовал официальный список кандидатов на выборные должности для внеочередной конференции, которая состоится 11 июля в Подмосковье. В список вошли трое кандидатов на должность президента — действующий глава СБР Владимир Драчев, вице-президент Виктор Майгуров и глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. Последний, правда, заявил, что собирается снять свою кандидатуру.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--944be90fc6320570ea0f" data-vnd="944be90fc6320570ea0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=944be90fc6320570ea0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В правление СБР ожидается большой конкурс: документы подали 17 человек, при том что в итоговый состав войдут 9 плюс президент. Среди кандидатов бросается в глаза фигура двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, которую выдвинула Московская федерация биатлона. С одной стороны, все логично: Зайцева — абсолютная звезда нашего спорта, некоторое время работала главным тренером и, в общем, явно обладает нужным уровнем компетенций, чтобы войти в правление. Но с другой, Ольга была официально признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Спортсменка своей вины не признает, подала апелляцию, слушания по которой прошли в марте этого года. Но пока иного вердикта нет, Зайцева считается виновной.

И выдвигать человека с такой историей в правление, учитывая, что СБР из-за допинговых обвинений и так находится на грани исключения из международной федерации… Это, мягко говоря, смело.

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Ольга была на голосовании и поблагодарила всех за доверие

— Федерация биатлона Москвы, как и все региональные федерации, должна была выдвинуть своего делегата для участия в конференции, а также выдвинуть кандидата в правление, — рассказала тренер и сестра Зайцевой Оксана Рочева. — Кандидатуру Ольги в члены правления поддержали абсолютным большинством голосов.

— Вас не смущает, что Ольга была признана виновной в нарушении антидопинговых правил? А решения по ее апелляции до сих пор нет.

— Мне очень больно говорить на эту тему. Я ведь знаю, как мы тренировались, как работали с Ольгой. И на двести процентов уверена, что вся эта история имеет чисто политическую подоплеку. Ольга всей своей карьерой доказала, что находится вне любых подозрений. И когда за нее голосовали, никто не встал и не задал этот вопрос. Даже в голову такого никому не пришло.

— А у самой Ольги есть желание и возможность полноценно работать в СБР?

— Конечно.

Она присутствовала во время голосования и поблагодарила всех за доверие. За эти годы она успела получить второе образование, поднять на ноги маленького ребенка. ​​​​​​​ Оксана Рочева тренер и сестра Зайцевой

После Сочи прошли, на самом деле, уже целых шесть лет. Для Ольги пришла пора двигаться дальше, решать какие-то новые задачи.

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Выдвижение Зайцевой — сомнительное решение

— Что вы думаете о выдвижении Ольги Зайцевой в свете того, что ее обвиняют в допинге на Играх в Сочи, и дело до сих пор открыто? — вопрос Дмитрию Васильеву.

— Это сомнительное решение. Но я не думаю, что сама Ольга была инициатором этого выдвижения. Я отношусь к ней с огромным уважением, и считаю, что по человеческим и профессиональным качествам она — одна из самых достойных спортсменок в нашей стране. К сожалению, сложилась такая неприятная ситуация. И поэтому, мне кажется, нужно было все же повременить с этим выдвижением. Хотя я уверен, что в будущем Зайцеву обязательно нужно привлекать к работе в СБР. Но не сегодня.

— Вы сами не передумали отказываться участвовать в выборах президента СБР?

— Проблема в том, что согласно регламенту, кандидаты на пост президента и в члены Правления СБР должны предоставить в федерацию массу бумаг: заявления, анкету и прочее. Я ничего этого не представлял. Как тогда я оказался в числе кандидатов в президенты? Я же не представил нужного пакета документов, значит, меня автоматом должны были снять. Что этого до сих пор не произошло, лишний раз говорит об уровне профессионализма нынешнего СБР.

— Судя по всему, на выборах вы будете поддерживать Виктора Майгурова?

— Я не хотел бы сейчас давать никаких оценок, потому что это дело делегатов. Какое решение они примут — им с этим жить. Два года назад я поддерживал Майгурова, так как изначально понимал, что Драчев слабый как руководитель, и не справится. Дмитрий Васильев экс-биатлонист

Но регионы решили иначе, и теперь должны нести за это как минимум моральную ответственность.