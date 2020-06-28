«Нужно было повременить с выдвижением Зайцевой». Зачем подставили олимпийскую чемпионку
Улучшит ли репутацию российского биатлона избрание в президиум СБР спортсменки, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Улучшит ли репутацию российского биатлона избрание в президиум СБР спортсменки, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Союз биатлонистов России накануне опубликовал официальный список кандидатов на выборные должности для внеочередной конференции, которая состоится 11 июля в Подмосковье. В список вошли трое кандидатов на должность президента — действующий глава СБР Владимир Драчев,
В правление СБР ожидается большой конкурс: документы подали 17 человек, при том что в итоговый состав войдут 9 плюс президент. Среди кандидатов бросается в глаза фигура двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, которую выдвинула Московская федерация биатлона. С одной стороны, все логично: Зайцева — абсолютная звезда нашего спорта, некоторое время работала главным тренером и, в общем, явно обладает нужным уровнем компетенций, чтобы войти в правление. Но с другой, Ольга была официально признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
И выдвигать человека с такой историей в правление, учитывая, что СБР
— Федерация биатлона Москвы, как и все региональные федерации, должна была выдвинуть своего делегата для участия в конференции, а также выдвинуть кандидата в правление, — рассказала тренер и сестра Зайцевой Оксана Рочева. — Кандидатуру Ольги в члены правления поддержали абсолютным большинством голосов.
— Вас не смущает, что Ольга была признана виновной в нарушении антидопинговых правил? А решения по ее апелляции до сих пор нет.
— Мне очень больно говорить на эту тему. Я ведь знаю, как мы тренировались, как работали с Ольгой. И на двести процентов уверена, что вся эта история имеет чисто политическую подоплеку. Ольга всей своей карьерой доказала, что находится вне любых подозрений. И когда за нее голосовали, никто не встал и не задал этот вопрос. Даже в голову такого никому не пришло.
— А у самой Ольги есть желание и возможность полноценно работать в СБР?
— Конечно.
Она присутствовала во время голосования и поблагодарила всех за доверие. За эти годы она успела получить второе образование, поднять на ноги маленького ребенка.
После Сочи прошли, на самом деле, уже целых шесть лет. Для Ольги пришла пора двигаться дальше, решать
— Что вы думаете о выдвижении Ольги Зайцевой в свете того, что ее обвиняют в допинге на Играх в Сочи, и дело до сих пор открыто? — вопрос Дмитрию Васильеву.
— Это сомнительное решение. Но я не думаю, что сама Ольга была инициатором этого выдвижения. Я отношусь к ней с огромным уважением, и считаю, что по человеческим и профессиональным качествам она — одна из самых достойных спортсменок в нашей стране. К сожалению, сложилась такая неприятная ситуация. И поэтому, мне кажется, нужно было все же повременить с этим выдвижением. Хотя я уверен, что в будущем Зайцеву обязательно нужно привлекать к работе в СБР. Но не сегодня.
— Вы сами не передумали отказываться участвовать в выборах президента СБР?
— Проблема в том, что согласно регламенту, кандидаты на пост президента и в члены Правления СБР должны предоставить в федерацию массу бумаг: заявления, анкету и прочее. Я ничего этого не представлял. Как тогда я оказался в числе кандидатов в президенты? Я же не представил нужного пакета документов, значит, меня автоматом должны были снять. Что этого до сих пор не произошло, лишний раз говорит об уровне профессионализма нынешнего СБР.
— Судя по всему, на выборах вы будете поддерживать Виктора Майгурова?
— Я не хотел бы сейчас давать никаких оценок, потому что это дело делегатов. Какое решение они примут — им с этим жить. Два года назад я поддерживал Майгурова, так как изначально понимал, что Драчев слабый как руководитель, и не справится.
Но регионы решили иначе, и теперь должны нести за это как минимум моральную ответственность.
Наталья Марьянчик