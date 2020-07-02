Майгуров заявил, что не допустит нападок на Логинова за его допинговое прошлое

Логинов после возвращения в спорт в 2016 году часто становится объектом нападок иностранных биатлонистов, которые не могут простить ему дисквалификацию за употребление ЭПО.

«В данной ситуации мы определенными действиями дали понять наше отношение, за наших спортсменов мы будем впрягаться вплоть до обращения за помощью в МИД. С другой стороны, мы нацелены на то, чтобы у нас не было случаев применения допинга. Я как потенциальный руководитель должен стоять горой за всех спортсменов и не давать их в обиду, а уже после разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Майгуров.