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13:57 (мск), источник: ТАСС

Майгуров заявил, что не допустит нападок на Логинова за его допинговое прошлое

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не допустит нападок на чемпиона мира Александра Логинова, который подвергается критике со стороны иностранных соперников за использование эритропоэтина. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов после возвращения в спорт в 2016 году часто становится объектом нападок иностранных биатлонистов, которые не могут простить ему дисквалификацию за употребление ЭПО.

«В данной ситуации мы определенными действиями дали понять наше отношение, за наших спортсменов мы будем впрягаться вплоть до обращения за помощью в МИД. С другой стороны, мы нацелены на то, чтобы у нас не было случаев применения допинга. Я как потенциальный руководитель должен стоять горой за всех спортсменов и не давать их в обиду, а уже после разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Майгуров.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост главы СБР является его действующий президенты Владимир Драчев.

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