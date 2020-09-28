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14:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после перенесенного инфаркта

ТАСС, 28 сентября. Бывший тренер по биатлону немец Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает газета Bild.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 65-летнему специалисту стало плохо во время тренировки на велосипеде в германском Рупольдинге, в результате чего он упал на дороге и ударился головой. Пихлер был реанимирован сотрудниками скорой помощи на месте и доставлен в больницу, где врачи поместили его в искусственную кому. При этом отмечается, что тренер не получил черепно-мозговых травм.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Олимпийского комитета Швеции, состояние Пихлера остается серьезным, но стабильным.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились призерами и победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр. По итогам сезона-2018/19 Пихлер завершил тренерскую карьеру, в настоящий момент он работает в Олимпийском комитете Швеции.

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