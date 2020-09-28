СМИ: Вольфганг Пихлер помещен в искусственную кому после перенесенного инфаркта

По информации издания, 65-летнему специалисту стало плохо во время тренировки на велосипеде в германском Рупольдинге, в результате чего он упал на дороге и ударился головой. Пихлер был реанимирован сотрудниками скорой помощи на месте и доставлен в больницу, где врачи поместили его в искусственную кому. При этом отмечается, что тренер не получил черепно-мозговых травм.