«Выбирать не из кого». Кого набрали в сборную России по биатлону на новый сезон?
Если от мужчин можно ждать успехов, то от девушек — только подвига или чуда.
Если от мужчин можно ждать успехов, то от девушек — только подвига или чуда.
За неделю до старта нового сезона Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 сборная России определилась с составом на первые этапы турнира. Чудес ждать не приходилось: новых больших талантов на горизонте пока не видно, но даже в привычном списке фамилий зияют бреши.
Так кого же набрали в сборную России по биатлону? И готова ли команда дать результат?
Итак, для начала сами списки. В мужской и женской сборных по семь человек, выбранных по спортивному принципу по результатам прошлого сезона и контрольных гонок.
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов.
Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.
В мужской сборной нет сюрпризов. Логинов и Елисеев забронировали места в команде хорошим выступлением в прошлом сезоне. Бабиков и Гараничев, которых многие болельщики поторопились списать со счетов, отлично провели подготовку и лучше всех проявили себя на контрольных стартах. В Латыпова тренерский штаб верит, несмотря на то, что у него пока нестабильна стрельба.
Пащенко и Сучилов чуть лучше остальных проявили себя на контрольных стартах и дополнили семёрку. Настораживает только одно: многие зрители, не сильно разбираясь в фамилиях, могут причислить Семёна и Петра к молодым, но это совсем не так. Им 28 и 29 лет, соответственно.
«По итогам прошлого сезона Логинов и Елисеев допущены к Кубку мира без отбора. Гараничев и Бабиков довольно прилично проявили себя. Сучилов достойно выступил. Есть ещё Латыпов и Пётр Пащенко. Вот эти семь человек выступят на этапах Кубка мира. Хочется отметить неплохой резерв. Это Малиновский, Томшин и Халили. Все трое набрали буквально одинаковое количество очков. Мы решили их немного поберечь, поэтому пусть они начнут соревноваться с Кубков России. В декабре будет видна ситуация. Возможно,
Латыпов довольно быстр — главное отладить стрельбу. А что касается Бабикова и Гараничева, хочется верить, что победы не контрольных стартах не были их пиком в этом году.
В целом ожидания от мужской сборной можно считать позитивными.
А вот с девушками всё намного сложнее.
В списке сборной на сезон нет сразу двух человек: Екатерины
Екатерина уже давно являлась лидером сборной, самым стабильным и опытным бойцом. Кристина же полноценно провела только полсезона, но в целом показывала неплохие результаты, а год назад в Хохфильцене помогла эстафетной четвёрке добраться до серебряной медали.
Кто же остался?
Если Света сможет вновь обрести свои лучшие стрелковые качества и не сломается под бременем лидера женской сборной, то вполне может добиться ощутимого прогресса в новом сезоне.
Хорошие шансы проявить себя есть и у Ларисы Куклиной, которая была достаточно стабильна в прошлом году, и у Евгении Павловой, которая по итогам сезона 2018/19 стала лучшим новичком на Кубке мира по версии IBU, а затем неожиданно пропала с радаров. Теперь вот вернулась.
От Кайшевой и Ворониной болельщики ждут сюрпризов. А 23-летняя Казакевич и 21-летняя Гореева — усиление от молодёжи. Смогут ли они сходу показать себя на Кубке мира — большой вопрос. Но когда, если не сейчас? Пауза лидера сборной — отличный шанс для молодых соперниц.
Но при этом надо понимать, что от такого состава сборной вряд ли стоит ждать многого. Отдельные сенсации и прорывы возможны. Но они, скорее всего, будут сродни подвигу или даже чуду. Так что в целом стоит настраиваться на весьма средние результаты.
«На сегодняшний день тренеры лучше знают состав и его форму, потому что они с ними 24 часа в сутки. Объективно готовность покажет первый этап. В любом случае это наши лучшие спортсмены, выбирать больше не из кого. Молодёжь ещё растёт, только на подходе. У них будет ещё возможность себя проявить и вытеснить лидеров, которые находятся сейчас в составе», — заметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
И самое печальное в том, что Васильев прав.
Впрочем, в мгновение ока эту проблема решить не получится. Выход один — нарабатывать этот самый опыт на Кубке мира.
Михаил Чесалин