«Выбирать не из кого». Кого набрали в сборную России по биатлону на новый сезон?

6 фотографий 6 фотографий

За неделю до старта нового сезона Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 сборная России определилась с составом на первые этапы турнира. Чудес ждать не приходилось: новых больших талантов на горизонте пока не видно, но даже в привычном списке фамилий зияют бреши.



Так кого же набрали в сборную России по биатлону? И готова ли команда дать результат?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--6903d6532029f9548aeb { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--6903d6532029f9548aeb { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--6903d6532029f9548aeb" data-vnd="6903d6532029f9548aeb" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6903d6532029f9548aeb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, для начала сами списки. В мужской и женской сборных по семь человек, выбранных по спортивному принципу по результатам прошлого сезона и контрольных гонок.



Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов.



Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Читайте также Биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение о дисквалификации за допинг

В мужской сборной нет сюрпризов. Логинов и Елисеев забронировали места в команде хорошим выступлением в прошлом сезоне. Бабиков и Гараничев, которых многие болельщики поторопились списать со счетов, отлично провели подготовку и лучше всех проявили себя на контрольных стартах. В Латыпова тренерский штаб верит, несмотря на то, что у него пока нестабильна стрельба.



Пащенко и Сучилов чуть лучше остальных проявили себя на контрольных стартах и дополнили семёрку. Настораживает только одно: многие зрители, не сильно разбираясь в фамилиях, могут причислить Семёна и Петра к молодым, но это совсем не так. Им 28 и 29 лет, соответственно.

«По итогам прошлого сезона Логинов и Елисеев допущены к Кубку мира без отбора. Гараничев и Бабиков довольно прилично проявили себя. Сучилов достойно выступил. Есть ещё Латыпов и Пётр Пащенко. Вот эти семь человек выступят на этапах Кубка мира. Хочется отметить неплохой резерв. Это Малиновский, Томшин и Халили. Все трое набрали буквально одинаковое количество очков. Мы решили их немного поберечь, поэтому пусть они начнут соревноваться с Кубков России. В декабре будет видна ситуация. Возможно, кого-то подключим к основной команде из тех, кто будет выбираться по Кубкам России. Но и молодёжи надо давать небольшое преимущество. Задача на этот сезон — выбрать оптимальный состав и целенаправленно идти к Олимпийским играм», — объяснил выбор состава главный тренер сборной России Валерий Польховский.

На что будет способна эта команда? Гарантировать успешное выступление, конечно, трудно, но потенциал у сборной высокий. Пока трудно сказать, насколько хорошо готовы Логинов и Елисеев, находившиеся на самоподготовке. Но они в лучшей форме вполне должны бороться за медали и победы.

Латыпов довольно быстр — главное отладить стрельбу. А что касается Бабикова и Гараничева, хочется верить, что победы не контрольных стартах не были их пиком в этом году.



В целом ожидания от мужской сборной можно считать позитивными.

А вот с девушками всё намного сложнее.



В списке сборной на сезон нет сразу двух человек: Екатерины Юрловой-Перхт и Кристины Резцовой. Обе девушки пропустят этот розыгрыш Кубка мира из-за беременности. И команду, которую и без того нельзя было считать могучей, эти потери, разумеется, только ослабили.

Екатерина уже давно являлась лидером сборной, самым стабильным и опытным бойцом. Кристина же полноценно провела только полсезона, но в целом показывала неплохие результаты, а год назад в Хохфильцене помогла эстафетной четвёрке добраться до серебряной медали.

Кто же остался?

Возможно, роль лидера на себя придётся взвалить Светлане Мироновой. На старте прошлого сезона Света она выглядела здорово, добралась до личного подиума, показывала неплохую стрелковую работу при привычно высокой скорости на лыжне. Но после Нового года что-то сломалось: опять развалилась стрельба, и Мироновой было сложно бороться за высокие места.

Если Света сможет вновь обрести свои лучшие стрелковые качества и не сломается под бременем лидера женской сборной, то вполне может добиться ощутимого прогресса в новом сезоне.



Хорошие шансы проявить себя есть и у Ларисы Куклиной, которая была достаточно стабильна в прошлом году, и у Евгении Павловой, которая по итогам сезона 2018/19 стала лучшим новичком на Кубке мира по версии IBU, а затем неожиданно пропала с радаров. Теперь вот вернулась.

Читайте также Кайшева выиграла первый контрольный старт для отбора на Кубок мира по биатлону

От Кайшевой и Ворониной болельщики ждут сюрпризов. А 23-летняя Казакевич и 21-летняя Гореева — усиление от молодёжи. Смогут ли они сходу показать себя на Кубке мира — большой вопрос. Но когда, если не сейчас? Пауза лидера сборной — отличный шанс для молодых соперниц.

Но при этом надо понимать, что от такого состава сборной вряд ли стоит ждать многого. Отдельные сенсации и прорывы возможны. Но они, скорее всего, будут сродни подвигу или даже чуду. Так что в целом стоит настраиваться на весьма средние результаты.



«На сегодняшний день тренеры лучше знают состав и его форму, потому что они с ними 24 часа в сутки. Объективно готовность покажет первый этап. В любом случае это наши лучшие спортсмены, выбирать больше не из кого. Молодёжь ещё растёт, только на подходе. У них будет ещё возможность себя проявить и вытеснить лидеров, которые находятся сейчас в составе», — заметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.



И самое печальное в том, что Васильев прав.

Что у мужчин, что у женщин практически нет «скамейки запасных». Если кто-то выбывает, то в бой приходится бросать тех, у кого нет серьёзных достижений и успешного опыта выступлений на международном уровне.

Впрочем, в мгновение ока эту проблема решить не получится. Выход один — нарабатывать этот самый опыт на Кубке мира.