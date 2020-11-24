Умер бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко
ТАСС, 24 ноября. Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 24 ноября. Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает
Ткаченко умер после продолжительной болезни, с которой боролся с 2014 года.
«Российская биатлонная семья скорбит о смерти заслуженного тренера СССР и России, судьи международной категории, многолетнего технического делегата Международного союза биатлонистов (IBU),
В 2011 году он был главным тренером сборной России на домашнем чемпионате мира. Под его руководством российские спортсмены завоевали три серебряные медали.