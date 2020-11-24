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16:10 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко

ТАСС, 24 ноября. Бывший тренер сборной России по биатлону Михаил Ткаченко скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Ткаченко умер после продолжительной болезни, с которой боролся с 2014 года.

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«Российская биатлонная семья скорбит о смерти заслуженного тренера СССР и России, судьи международной категории, многолетнего технического делегата Международного союза биатлонистов (IBU), экс-тренера главной и юниорской сборных России — Михаила Владимировича Ткаченко. Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Владимировича», — говорится в заявлении СБР.

Ткаченко являлся тренером таких спортсменов, как шестикратный чемпион мира Валерий Медведцев, трехкратный чемпион мира Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.

В 2011 году он был главным тренером сборной России на домашнем чемпионате мира. Под его руководством российские спортсмены завоевали три серебряные медали.

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