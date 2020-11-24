Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии на первый этап КМ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии по биатлону на стартовый этап Кубка мира, сообщается на сайте Норвежской федерации биатлона.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии по биатлону на стартовый этап Кубка мира, сообщается на сайте Норвежской федерации биатлона.
Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти
Состав норвежской команды выглядит следующим образом: