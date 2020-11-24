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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии на первый этап КМ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии по биатлону на стартовый этап Кубка мира, сообщается на сайте Норвежской федерации биатлона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28—29 ноября.

Состав норвежской команды выглядит следующим образом:

  • мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эрленн Бьёнтегор, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Холм Легрейд;.
  • женщины: Тириль Экхофф, Эмили Калкенберг, Ида Льен, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанн.
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