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18:55 (мск), источник: Sport24

Русским биатлонистам повезло — они выступят на стартовом этапе Кубка мира. Отстранили только Бабикова и Гараничева

У Антона ковид, а Евгений живет с ним в одном номере.

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Источник: РИА "Новости"

Биатлонный сезон еще не начался, а проблем за последние сутки поднакопилось. И все они связаны с коронавирусом, который решил поиграться со многими командами. За пару дней до первых гонок на этапе Кубка мира в Контиолахти Международный союз биатлонистов (IBU) рассказал, что положительные тесты обнаружены в сборных России, Латвии и Молдавии (сегодня еще у Франции и Румынии). Но о них наши болельщики забыли сразу же. Надо думать о своих.

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Какой-то конкретики пришлось ждать до утра. Там уже стало известно, что ковид подтвердился у Антона Бабикова, а также у врачей и массажиста. Финны из-за жесткого регламента должны были отстранить всю команду от участия в стартовом этапе, но для этого им необходимо было дождаться результатов новых тестов. Ничего хорошего мы не ждали, потому что везение — слишком редкое явление для биатлона в России. И все же иногда чудеса случаются вопреки всему.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что команда все же выступит, но без Бабикова и Евгения Гараничева, который контактировал с ним (парни живут в одном номере). Не заставило себя ждать и официальное подтверждение Союза биатлонистов России (СБР). Тут же отпала необходимость обвинять в просчете главу федерации Виктора Майгурова и главного тренера Валерия Польховского, которые не уставали твердить, что все необходимые меры по защите от коронавируса предприняты.

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И все же проблема никуда не делась. Это сейчас мы проскочили (возможно, что и другие тоже), а как быть в этой ситуации на следующем этапе, в середине сезона? И этим вопросом задаются не только наши. Круто, что IBU сократил количество переездов, но регламент в каждой принимающей стране разный. И отстранение всей команды из-за, например, одного заболевшего — самый простой вариант. Но даже принципиальные финны пошли на уступки. Главное, чтобы это была не разовая акция.

Кстати, для спасения Кубка мира уже есть готовая идея, которую можно спокойно своровать. IBU нужно пойти по пути футбола и баскетбола, где всю команду не отстраняют из-за положительных тестов у кого-то из игроков. Пока никто не жаловался. Для этого нужно только убедить организаторов в необходимости быть лояльнее.

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