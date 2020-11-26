Русским биатлонистам повезло — они выступят на стартовом этапе Кубка мира. Отстранили только Бабикова и Гараничева
У Антона ковид, а Евгений живет с ним в одном номере.
У Антона ковид, а Евгений живет с ним в одном номере.
Биатлонный сезон еще не начался, а проблем за последние сутки поднакопилось. И все они связаны с коронавирусом, который решил поиграться со многими командами. За пару дней до первых гонок на этапе Кубка мира в Контиолахти Международный союз биатлонистов (IBU) рассказал, что положительные тесты обнаружены в сборных России, Латвии и Молдавии (сегодня еще у Франции и Румынии). Но о них наши болельщики забыли сразу же. Надо думать о своих.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что команда все же выступит, но без Бабикова и Евгения Гараничева, который контактировал с ним (парни живут в одном номере). Не заставило себя ждать и официальное подтверждение Союза биатлонистов России (СБР). Тут же отпала необходимость обвинять в просчете главу федерации Виктора Майгурова и главного тренера Валерия Польховского, которые не уставали твердить, что все необходимые меры по защите от коронавируса предприняты.
И все же проблема никуда не делась. Это сейчас мы проскочили (возможно, что и другие тоже), а как быть в этой ситуации на следующем этапе, в середине сезона? И этим вопросом задаются не только наши. Круто, что IBU сократил количество переездов, но регламент в каждой принимающей стране разный. И отстранение всей команды
Кстати, для спасения Кубка мира уже есть готовая идея, которую можно спокойно своровать. IBU нужно пойти по пути футбола и баскетбола, где всю команду не отстраняют