Русская рулетка. Почему от сборной России по биатлону не надо ждать ничего хорошего
Логинова выносим за скобки. Он ведёт себя как норвежец, и это может ему помочь.
Логинова выносим за скобки. Он ведёт себя как норвежец, и это может ему помочь.
Сборную России
Главная надежда российского биатлона Александр Логинов скрывался от всех весь подготовительный период. Он предпринимал беспрецедентные меры безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом.
В этом смысле он ведёт себя как норвежские звёзды биатлона. Йоханнес Бё придерживается такого же подхода: он изолировался вообще от всех, не ходит в магазин, ни с кем не общается, а маски и перчатки снимает только перед сном. Другой норвежец Ветле Шоста Кристиансен и вовсе признался, что ему снятся кошмары
Честно говоря, это всё похоже на паранойю. Но и Логинова с норвежцами понять можно. Риск сдать положительный тест слишком большой, а это будет означать крушение надежд на «Большой хрустальный глобус». От сборной России в целом не стоит ждать много. Но Логинова всё же нужно вынести за скобки. Если всё будет нормально, Саша будет бороться за медали в каждой гонке и за общую победу на Кубке мира, которой так не хватает в его карьере.
Именно так можно охарактеризовать шансы остальной сборной России по биатлону. И дело тут даже не в эпидемии вируса, которая добавляет элемент непредсказуемости. Возьмём того же Матвея Елисеева, который последние сезоны был стабильно вторым номером в команде. Он полностью ушёл на самоподготовку. К чему приведёт этот эксперимент, не знает пока даже сам Матвей. Он может выиграть гонку уже в Контиолахти, а потом включиться в борьбу за «Глобус». А может провалиться настолько, что встанет вопрос о его нахождении в сборной.
Бабиков с Гараничевым уже сыграли в рулетку и проиграли. Латыпов, Пащенко и Сучилов уже не молодые, но до сих пор перспективные, если верить тренерскому штабу сборной России. Осталось, чтобы ребята тоже поверили в себя. Без всякого сарказма можно сказать, что у них есть талант и при определённых раскладах может получиться
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«Чтобы бороться за “Большой хрустальный глобус”, нужны стабильность, опыт. Этого у наших девушек пока нет. Этот трофей вряд ли выиграет новичок. Хотя в условиях пандемии сюрпризы возможны».
Всё это понятно. Да и наши ожидания — это наши проблемы. При этом ощущения безнадёжности нет. Лариса Куклина прогрессирует последние сезоны, минувшей весной на заключительных этапах Кубка мира она и вовсе бежала практически на уровне лидеров. Светлана Миронова тоже может преподнести сюрприз: потенциально она способна бороться за медали в каждом спринте.
Так что медали у нас обязательно будут. Вы только их не ждите.
Александр Говоров