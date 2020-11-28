До норвежских талантов России далеко. 23-летний Легрейд устроил сенсацию на старте сезона

Мужская сборная России по биатлону самым обычным образом провела стартовую гонку нового сезона. Называть такой старт провалом как минимум некорректно, учитывая, что команда выступала в усечённом составе. Просто обычная гонка, но лучше бы это был провал. Это реальный уровень нашей сборной или всё-таки случайность? А победителем сенсационно стал 23-летний норвежец.

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Логинов лучший уже по привычке

Лучшим из россиян в биатлонной классике стал чемпион мира — 2020 в спринте Александр Логинов. Лидер нашей команды, который самостоятельно готовился к сезону, с трудом пробился в десятку лучших, замкнув её.

Логинов допустил по одному промаху на двух рубежах в стрельбе стоя. Промахи на стойке, которые Александр допускал и в прошлые сезоны, помешали ему побороться за тройку лучших. В целом лучший биатлонист России выступил на своём уровне. Логинов наверняка будет биться за медали в других гонках.

Пока рано судить, насколько качественной оказалась самоподготовка Александра к сезону — вообще любые выводы делать рано. Кроме одного: Логинов безоговорочный лидер сборной России. Это уже привычно.

Самостоятельно готовился и Матвей Елисеев, который занял только 26-е место с единственным промахом на первом же рубеже.

Но если в стрельбе Елисеев проявил себя очень даже неплохо, то ходом Матвей выглядел очень тяжело. После гонки он признался, что ему было крайне сложно на трассе, превратившейся в кашу — его техника под такой снег вообще не подходит.

Пётр Пащенко также с одним промахом — 37-й, Эдуард Латыпов с четырьмя незакрытыми мишенями — 43-й, а Семён Сучилов с тремя непопаданиями — 50-й. Трое последних провели полный цикл централизованной подготовки, но впечатлить не сумели.

Возможно, чуть позже наши биатлонисты побегут быстрее и стрелять будут точнее, но пока ситуация совсем не изменилась по сравнению с тем, что было в прошлые годы. Ну, а про ожидания и проблемы всем и всё давно рассказал Андрей Аршавин.

Конечно, сказалось отсутствие Антона Бабикова и Евгения Гараничева, которые отбывают обязательный карантин. Но никто не ответит на вопрос, было бы с ними лучше или нет.

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Сенсация в пятой гонке в карьере

Привычным было выступление сборной России, привычно здорово бежал Йоханнес Бё, допустивший всего лишь один промах.

Обладатель Кубка мира провёл отличную гонку, но нашёлся спортсмен, который его обыграл. Накануне в лыжных гонках главного фаворита Йоханнеса Клебо победил соотечественник Эрик Вальнес, а в биатлоне основного претендента на Глобус также победил соотечественник. 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд не допустил ни единого промаха и добежал до своего триумфа!

Он проводил всего лишь пятую гонку в карьере в Кубке мира. Наши молодые биатлонисты — ровесники Легрейда или чуть младше — бегают в Кубке России. А тем, кто сейчас в команде, до норвежских талантов пока далеко. Двух норвежцев на финише разделили чуть менее 20 секунд.

Третьим стал немецкий ветеран Эрик Лессер, который ещё за 600 метров до финиша занимал пятое место, но очень сильно провёл последний отрезок дистанции. Он в последний момент сумел выбросить из топ-3 ещё одного претендента на победу в общем зачёте Кубка мира француза Кентена Фийона Майе. У обоих по одному промаху.

Уже завтра биатлонисты побегут спринтерскую гонку. Будем рассчитывать, что наша команда выступит сильнее.