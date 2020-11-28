Сказка кончилась быстро. Российская дебютантка Казакевич не удержала первое место
23-летняя россиянка начала гонку лучше признанных лидеров. Но сил и опыта не хватило.
23-летняя россиянка начала гонку лучше признанных лидеров. Но сил и опыта не хватило.
Девушки открывали сезон индивидуальной гонкой в Контиолахти. И если
Из знакомых имён — Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Тамара Воронина. Приехала в Финляндию и Светлана Миронова, но тренеры решили не ставить её в гонку с четырьмя огневыми рубежами. Честно говоря, это наводит на мысли, что стрельбу Светы к лучшему изменить так и не удалось.
Кстати, о тренерах. Утром в день гонки появилась информация о том, что тренер женской сборной Михаил Шашилов сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин. Равно как и его сосед по комнате Николай Загурский. Дополнительный стресс для девушек.
Первой из россиянок стартовала Евгения Павлова, признанная лучшим новичком позапрошлого сезона, но затем выпавшая из состава сборной. В межсезонье Павлова проделала хорошую работу, заслуженно вернулась в первую команду и с первых же метров стала показывать на что способна.
Первый круг Евгении удался на славу: хороший ход, точная стрельба и место в группе лидеров. Но на втором стало понятно, что Павлова
Лариса Куклина пошла по стопам Павловой. Тоже стартовала бодро, тоже отработала первую «лёжку» безупречно и закрепилась в топ-10, и тоже допустила досадный промах на «стойке». Лариса по дистанции мчала
Увы, Ульяна Кайшева сделал всё то же самое. Неужели
За виртуальные награды сражались знакомые всем имена. Действующая победительница Кубка мира Доротея Вирер вознамерилась вернуть себе жёлтую майку — к середине дистанции итальянка была первой, отбиваясь от заочных атак Лизы Терезы Хаузер из Австрии. Впрочем, Хаузер уже на второй «лёжке» промахнулась трижды, и Вирер помчала к победе в гордом одиночестве.
А тем временем далеко за спинами Вирер и Херрман случилось то, по чему российские болельщики давно соскучились. Гонку (и пусть лишь после первого огневого рубежа) возглавила россиянка! 23-летняя Ирина Казакевич на первом круге была быстрее и Хаузер, и Вирер. Потом точно отстреляла на первой «лёжке» и пробудила давно спящее чувство гордости за наш женский биатлон.
Но, к сожалению, сказка продолжалась недолго: уже на втором огневом рубеже Казакевич промахнулась четвёртым и пятым выстрелами. Ирина потеряла и первое место, и шансы побороться за награды. Всего же за гонку она промахнулась четыре раза.
Блестящую иллюстрацию этому принципу могла бы дать Тамара Воронина, которая по скорости уступала всем соотечественницам, но при этом на подходе к последней стрельбе претендовала даже на попадание в топ-15 после трёх нулей на рубежах. Увы, четвёртого не случилось: штрафная минута отбросила Тамару в глубину протокола: отставание от лидеров составляло три минуты.
А вот шведки Линн Перссон и Юханна Скоттхейм собрали по четыре нуля. Оказалось, что даже без выдающейся скорости этого достаточно, чтобы бороться за бронзу друг с другом и со своей подругой по команде Эльвирой Эберг. В итоге все три представительницы Швеции забрались в топ-5: Скоттхейм выиграла схватку за бронзу, Эберг стала четвёртой, Перссон — пятой.
Драматичной получилась и борьба за золото. Херрман, как и всегда, промчала всю дистанцию ракетой и даже с промахом едва не выиграла. Доротея Вирер, стрелявшая чисто, едва не растеряла своё минутное преимущество: на финише победу ей принесли лишь 0,8 секунды!
Кстати, любопытно отметить, что Казакевич, на первом круге бежавшая в одни ноги с той же Херрман, в итоге сильно сдала: у неё лишь 33-я скорость на дистанции, быстрее бежали Кайшева и Павлова. Эх, сказки не будет.
Михаил Чесалин