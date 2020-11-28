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28 ноября, источник: Чемпионат.com

Сказка кончилась быстро. Российская дебютантка Казакевич не удержала первое место

23-летняя россиянка начала гонку лучше признанных лидеров. Но сил и опыта не хватило.

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Источник: РИА "Новости"

Скучали по женскому биатлону?

Наконец-то он вернулся! А вместе с ним вернулись и надежды, что в этом-то сезоне у российских биатлонисток наконец-то получится вернуться в когорту лидеров. А почему бы и нет?

Девушки открывали сезон индивидуальной гонкой в Контиолахти. И если кто-то не следил за новостями о женской сборной с прошлом марта, то мог сильно удивиться изменениям в составе. Юрлова-Перхт и Резцова пропускают сезон из-за беременности, поэтому шанс проявить себя на уровне Кубка мира получили дебютантки Ирина Казакевич и Анастасия Гореева.

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Из знакомых имён — Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Тамара Воронина. Приехала в Финляндию и Светлана Миронова, но тренеры решили не ставить её в гонку с четырьмя огневыми рубежами. Честно говоря, это наводит на мысли, что стрельбу Светы к лучшему изменить так и не удалось.

Кстати, о тренерах. Утром в день гонки появилась информация о том, что тренер женской сборной Михаил Шашилов сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин. Равно как и его сосед по комнате Николай Загурский. Дополнительный стресс для девушек.

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В женской сборной — вирус?

Первой из россиянок стартовала Евгения Павлова, признанная лучшим новичком позапрошлого сезона, но затем выпавшая из состава сборной. В межсезонье Павлова проделала хорошую работу, заслуженно вернулась в первую команду и с первых же метров стала показывать на что способна.

Первый круг Евгении удался на славу: хороший ход, точная стрельба и место в группе лидеров. Но на втором стало понятно, что Павлова всё-таки не готова ставить рекорды скорости, да и точную стрельбу показать не удалось: на «стойке» россиянка схлопотала первую штрафную минуту.

Лариса Куклина пошла по стопам Павловой. Тоже стартовала бодро, тоже отработала первую «лёжку» безупречно и закрепилась в топ-10, и тоже допустила досадный промах на «стойке». Лариса по дистанции мчала всё-таки быстрее Евгении, но это уже не была борьба за медали.

Увы, Ульяна Кайшева сделал всё то же самое. Неужели какой-то специфический вирус?

Сказка, которая быстро кончилась

За виртуальные награды сражались знакомые всем имена. Действующая победительница Кубка мира Доротея Вирер вознамерилась вернуть себе жёлтую майку — к середине дистанции итальянка была первой, отбиваясь от заочных атак Лизы Терезы Хаузер из Австрии. Впрочем, Хаузер уже на второй «лёжке» промахнулась трижды, и Вирер помчала к победе в гордом одиночестве.

У других именитых биатлонисток были проблемы: норвежки Рёйселанд и Экхофф плохо стреляли, шведки Брорссон и Перссон были недостаточно быстры. Не всё получалось и у немок: та же Херрман, не потерявшая за лето своей скорости, допустила промах. Это, безусловно, была заявка на медаль, но чисто стрелявших соперниц определённо были шансы её опередить.

А тем временем далеко за спинами Вирер и Херрман случилось то, по чему российские болельщики давно соскучились. Гонку (и пусть лишь после первого огневого рубежа) возглавила россиянка! 23-летняя Ирина Казакевич на первом круге была быстрее и Хаузер, и Вирер. Потом точно отстреляла на первой «лёжке» и пробудила давно спящее чувство гордости за наш женский биатлон.

Но, к сожалению, сказка продолжалась недолго: уже на втором огневом рубеже Казакевич промахнулась четвёртым и пятым выстрелами. Ирина потеряла и первое место, и шансы побороться за награды. Всего же за гонку она промахнулась четыре раза.

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Тише едешь — выше будешь

Блестящую иллюстрацию этому принципу могла бы дать Тамара Воронина, которая по скорости уступала всем соотечественницам, но при этом на подходе к последней стрельбе претендовала даже на попадание в топ-15 после трёх нулей на рубежах. Увы, четвёртого не случилось: штрафная минута отбросила Тамару в глубину протокола: отставание от лидеров составляло три минуты.

А вот шведки Линн Перссон и Юханна Скоттхейм собрали по четыре нуля. Оказалось, что даже без выдающейся скорости этого достаточно, чтобы бороться за бронзу друг с другом и со своей подругой по команде Эльвирой Эберг. В итоге все три представительницы Швеции забрались в топ-5: Скоттхейм выиграла схватку за бронзу, Эберг стала четвёртой, Перссон — пятой.

Драматичной получилась и борьба за золото. Херрман, как и всегда, промчала всю дистанцию ракетой и даже с промахом едва не выиграла. Доротея Вирер, стрелявшая чисто, едва не растеряла своё минутное преимущество: на финише победу ей принесли лишь 0,8 секунды!

Лучшей из россиянок в итоге стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя промахами. В топ-30 также забралась Татьяна Воронина. Все остальные выступили хуже.

Кстати, любопытно отметить, что Казакевич, на первом круге бежавшая в одни ноги с той же Херрман, в итоге сильно сдала: у неё лишь 33-я скорость на дистанции, быстрее бежали Кайшева и Павлова. Эх, сказки не будет.

Михаил Чесалин

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