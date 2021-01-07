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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области массово снялись с всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» сразу после прибытия допинг-офицеров РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"
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Соревнования проходили 24—27 декабря 2020 года в Чайковском у женщин, а у мужчин — 25—28 декабря в Ижевске.

«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и всё! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее! Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две и так далее! Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Также он прокомментировал слова бывшего биатлониста Николая Панкратова, обратившего внимание на эту ситуацию.

«Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он! РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске допинг-пробы берут, ибо это важный отборочный старт для взрослых! Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против! Едем дальше! Всех с Рождеством!» — добавил комментатор.

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