Дмитрий Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Соревнования проходили 24—27 декабря 2020 года в Чайковском у женщин, а у мужчин — 25—28 декабря в Ижевске.

«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и всё! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее! Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две и так далее! Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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Также он прокомментировал слова бывшего биатлониста Николая Панкратова, обратившего внимание на эту ситуацию.