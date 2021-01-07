Дмитрий Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что юниорки
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что юниорки
Соревнования проходили
«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и всё! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее!
Также он прокомментировал слова бывшего биатлониста Николая Панкратова, обратившего внимание на эту ситуацию.
«Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он! РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске