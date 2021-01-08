Сборная России по биатлону не попадает на подиум 41 гонку Кубка мира подряд

Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже 41 гонку подряд.

Сегодня состоялись мужской и женский спринты на этапе в Оберхофе. У женщин лучшей стала Евгения Павлова (шестое место), у мужчин — Эдуард Латыпов (11-е место).