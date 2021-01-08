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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России по биатлону не попадает на подиум 41 гонку Кубка мира подряд

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без подиумов на Кубке мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже 41 гонку подряд.

Сегодня состоялись мужской и женский спринты на этапе в Оберхофе. У женщин лучшей стала Евгения Павлова (шестое место), у мужчин — Эдуард Латыпов (11-е место).

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.

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