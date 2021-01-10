Потрясающая эстафета в биатлоне! Отобрали золото у Норвегии в разборке на финишной прямой

Этап в Оберхофе, безусловно, давал болельщикам сборной России гораздо больше поводом для оптимизма, чем все декабрьские старты, вместе взятые. Россияне стали почти в каждой гонке бороться за медали, а уж в эстафетах даже в самые плохие времена наши показывали неплохие результаты. В смешанную эстафету тренеры российской команды поставили Ульяну Кайшеву, Светлану Миронову, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

Кайшева испугала, но сохранила интригу

Больше всего тренерский штаб сборной России по биатлону сомневался по поводу кандидатуры Ульяны Кайшевой, которой предстояло бежать первый этап. И, судя по первому огневому рубежу, волнения не были лишены смысла. Ульяна допустила сразу два промаха на лёжке и откатилась в конце второго десятка, проигрывая около 20 секунд. К сожалению, по скорости россиянка тоже не была среди лидеров. В итоге за второй круг 20 секунд превратились в 30.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4da63af15f00e82a3b20" data-vnd="4da63af15f00e82a3b20" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4da63af15f00e82a3b20" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А тут ещё и промах первым же выстрелом на стойке. К чести Кайшевой, дальше она работала безупречно и довольно быстро закрыла все мишени. Проблема была в том, что отставание от лидирующей сборной Франции увеличилось уже до 35 секунд. Были традиционные опасения, что последний круг станет очередной катастрофой нашего биатлона. Но Ульяна прошла заключительные километры просто блестяще и даже немного отыграла. В итоге Кайшева передала эстафету девятой в 30 секундах позади Франции. Ничего ещё не было потеряно.

Гениальный этап Мироновой!

На втором этапе за Россию бежала Светлана Миронова, которая накануне показала лучший результат команды в сезоне. Миронова стала четвёртой, остановившись в шаге от того, чтобы прервать печальную безмедальную серию. Светлана в Оберхофе показывает отличную скорость, но первый круг эстафеты прошла очень осторожно. Россиянка не стала сразу бежать отыгрывать отставание, а сделала ставку на стрельбу. И это сработало. На лёжке Миронова всё сделала идеально и переместила Россию уже на пятое место. Франция по-прежнему лидировала на промежутке всё в те же 30 секунд.

Второй круг Миронова также шла довольно аккуратно, хотя и не проигрывала быстроногим Жюстин Бреза и Денизе Херрман. А то, что потом на стойке сделала россиянка, вызвало бурю восторга. А как иначе было реагировать на идеальную стрельбу Светланы! Все остальные допускали промахи, что позволили Мироновой вытащить команду на третье место.

Россиянка ушла на заключительный круг вместе с Херрман. В 10 секундах впереди бежала Бреза. И Миронова ликвидировала это отставание и на отметке 11,4 км Россия уже была лидером эстафеты. В это просто невозможно было поверить. Светлана просто летела по трассе и привезла Германии и Франции почти 10 секунд. Феноменальный, гениальный этап Мироновой!

Блестящее выступление Логинова

Третий этап было доверено бежать Александру Логинова, у которого недавно случилась трагедия в семье. Лидер сборной России потерял отца, но всё равно принял решение принять участие в эстафете. Логинов здорово пробежал первый круг, но допустил промах на лёжке третьим выстрелом. К счастью, всё ограничилось лишь одной ошибкой — мишень была закрыта первым же дополнительным патроном.

Однако небольшая заминка стоила России 10-секундного преимущества. Теперь Логинов бежал вместе с Йоханнесом Дале и Бенедиктом Доллем. Да и Франция была совсем рядом. На втором круге Александр удержал лидерство, а Дале наехал на палку Долля, в результате чего немец потерял несколько секунд. В итоге на стойку Россия и Норвегия приехали вместе. Логинов стрелял очень быстро, но снова допустил один промах. Но быстрая перезарядка позволила России сохранить лидерство.

Норвегия и Германия были в 10 секундах позади. Франция и Беларусь — в 20 секундах. Дале немного приблизился к Логинову на заключительном круге, но Россия всё равно оставалась на первом месте. Напряжение было максимальным.

Невероятный Латыпов!

43 гонки сборная России не поднималась на пьедестал почёта, и вся ответственность теперь лежала на Эдуарде Латыпове. Он начал не слишком быстро и подпускал к себе конкурентов. Видимо, работал по схеме Мироновой. И снова это была правильная стратегия. Латыпов очень быстро отстрелял на лёжке и восстановил те секунды, которые потерял на первом круге.

Абсолютно всё было поставлено на карту перед последней стрельбой. Это была игра нервов.

Латыпов промахнулся дважды и казалось, что в очередной раз мы можем остаться без медали. Но мазали и конкуренты. Все, кроме Кентена Фийона Майе, который убежал на заключительный круг первым, выигрывая примерно 10 секунд у Норвегии и России. Эдуард бросился в погоню вместе с Легрейдом, и к середине круга оба догнали француза. У немца — штрафной круг.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bX3Gf-Nux4I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Было понятно, что медаль от России уже точно никуда не уйдёт. Но вряд ли кто мог подумать, что Латыпов возьмёт и уничтожит Легрейда и Фийона Майе на финише. С французом россиянин разобрался ещё на последнем подъёме, а норвежца оставил на закуску. В финишном створе Эдуард как настоящий спринтер ускорился и принёс сборной России победу. Это было потрясающе! Ужасная серия без медалей официально закончена. Российский биатлон жив.