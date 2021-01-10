Русские победители «Рождественской гонки» провалили гонку на Кубке мира
Павлова и Елисеев — только 9-е.
Павлова и Елисеев — только 9-е.
В смешанной эстафете в Оберхофе сборная России вспомнила, что побеждать умеет. Подобное хотелось увидеть и в исполнении чемпионов «Рождественской гонки». Оказалось, что Евгения Павлова и Матвей Елисеев хорошо взаимодействуют друг с другом, но то был коммерческий старт. На этапах Кубка мира в
Началась гонка для Павловой здорово. Она чисто сработала на лежке и шла в числе первых, но вот на стойке случился полный провал — два штрафных круга. Когда Евгения передала эстафету Елисееву, отставание от Франции и Норвегии стало 55-секундным. И оно еще увеличилось до первого огневого рубежа у мужчин, потому что лидеры были быстры. Практически безошибочная стрельба Матвея никак не помогла делу — отставание все равно оставалось большим. Лидировали Эмильен Жаклен и Йоханнес Бе. Себастьян Самуэльссон и Кристиан Гоу уступали им 10 секунд.
После стойки в лидерах остался только Жаклен. Бе опять начудил, но обошелся без штрафных кругов. Тириль Экхофф
Спокойной эта быстротечная гонка не была. Экхофф завалила стойку и отправилась на три штрафных круга. Симон привезла Жаклену 30-секундное преимущество. На второе место перешли шведы. За третье же борьба была серьезная. В большой группе бежали и Бе, и Никита Лобастов, и Эрик Лессер, и Гоу. Понятно, что круче всех там выглядел Рыжий, который от них и оторвался. У нас же Павлова, кстати, не воспользовалась подарком соперниц, снова промазав. Шли мы в топ-10, проигрывая полторы минуты.
Французам могла помешать победить только провальная стрельба Жаклена, но он себе такого не позволил, пройдя круто и лежку, и стойку. Шансов у соперников не было. Бе продолжал испытывать проблемы на рубеже и лишил себя возможности побороться за второе место с Самуэльссоном. Казалось, что и бронза Норвегии теперь не светит, но Бе не выпал из той большой группы претендентов. Все зависело от его стойки. Йоханнес там был хладнокровен и финишировал третьим. Лессеру догнать его не удалось.
Сборная России завершила гонку на 9-м месте, выдав один из худших показателей в стрельбе — 2 штрафных круга и 12 дополнительных патронов. Если бы не ошибки Павловой, могли бы бороться, а так… Получили хороший подзатыльник, который должен сейчас всех отрезвить после победы команды в смешанной эстафете. В гонках нужна стабильность, а не локальные всплески. За советом стоит пойти к норвежцам. Они это умеют.
Виктория Дмитриева