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16:44 (мск), источник: ТАСС

У двух представителей сборной России по биатлону обнаружен коронавирус

ТАСС, 14 января. Тесты на коронавирусную инфекцию двух представителей сборной России по биатлону дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января в германском Оберхофе.

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Отмечается, что зараженных среди спортсменов нет. Один случай инфицирования выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.

Два случая заражения выявлены среди участников Кубка IBU — положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены в сборных Латвии и Румынии. Остальные члены команд изолированы.

В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания, среди зараженных оказался главный тренер сборной России Валерий Польховский. Шестой этап Кубка мира завершится 17 января.

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