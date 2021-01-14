У двух представителей сборной России по биатлону обнаружен коронавирус
ТАСС, 14 января. Тесты на коронавирусную инфекцию двух представителей сборной России по биатлону дали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 14 января. Тесты на коронавирусную инфекцию двух представителей сборной России по биатлону дали положительный результат. Об этом сообщает
Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января в германском Оберхофе.
Отмечается, что зараженных среди спортсменов нет. Один случай инфицирования выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.
Два случая заражения выявлены среди участников Кубка IBU — положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены в сборных Латвии и Румынии. Остальные члены команд изолированы.
В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания, среди зараженных оказался главный тренер сборной России Валерий Польховский. Шестой этап Кубка мира завершится 17 января.