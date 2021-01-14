У двух представителей сборной России по биатлону обнаружен коронавирус

Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января в германском Оберхофе.

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Отмечается, что зараженных среди спортсменов нет. Один случай инфицирования выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.

Два случая заражения выявлены среди участников Кубка IBU — положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены в сборных Латвии и Румынии. Остальные члены команд изолированы.